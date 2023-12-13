回顧周海媚38年螢幕美麗倩影　19歲港姐落選轉戰娛樂圈

記者魏有德／綜合報導

港星周海媚11日因病去世，讓娛樂圈及不少粉絲感到驚訝惋惜。消息傳開後，部分業內人士或粉絲在大陸社群媒體上紛紛貼出周海媚在螢幕前的美麗倩影合集，細數她19歲參選港姐到生命落幕前在電視上的動人瞬間，讓人不捨和無限哀戚。

▲周海媚19歲參加香港小姐競賽。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，周海媚1966年12月6日生於香港。1985年，19歲的周海媚參加香港小姐競賽，雖沒有入圍前列，卻讓她興起投身娛樂圈的念頭，隨後，她進入TVB演員訓練班，成為旗下藝人。

▲周海媚27歲出演《觸目驚心》。（圖／翻攝微博）

周海媚剛出道時便獲得不少演出機會，而且合作的對象都如黃日華、黎明等一線大咖居多，其中創下收視奇跡的劇集包括《義不容情》、《逃學威龍3》，甚至還在張學友名曲《吻別》MV中擔任女主角。

90年代初期，周海媚曾連三年被評為「香港最受歡迎女演員」。越發成熟的周海媚憑著一雙明亮的雙眼，再加上烏黑秀麗長髮，成為當時男人們「夢中情人」的首選。

▲《倚天屠龍記》裡的周芷若。（圖／翻攝微博）

直至1994年台視製作的《倚天屠龍記》成為經典，周海媚則憑藉飾演周芷若這一角色深植人心。她在劇中將周芷若早年溫柔婉約的形象到故事後期的殘酷瘋癲完美詮釋，被外界認為是「一劇封神」。

▲32歲的周海媚出演民國劇《上海探戈》。（圖／翻攝微博）

直至1998年，周海媚患上紅斑性狼瘡，出演的劇碼逐漸減少，在娛樂圈呈現半隱退狀態。2014年，周海媚參與演出的《武媚娘傳奇》在大陸熱播，此時的周海媚已年近50歲，但她仍保持著亮麗的外表和出色的演技，讓劇中的楊淑妃鮮明特色走進觀眾心裡。

▲48歲的周海媚飾演的楊淑妃。（圖／翻攝微博）

就在2018年新版《倚天屠龍記》開拍時，劇組再次請到周海媚加入，從性格復復雜的周芷若搖身一變成了狠辣的師尊「滅絕師太」。然而，隨著周海媚的離世，粉絲只能透過這一齣齣經典的劇碼回憶這位曾經的「全民女神」。