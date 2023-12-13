侯友宜民調緊咬賴清德！青年選民被「1政見」打動：比免頭款更有感

▲侯友宜（中）民調緊咬賴清德（左），柯文哲（右）位居第三。（合成圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜近來頻頻喊出新政見，民調緊咬民進黨候選人賴清德。昨（12）日侯友宜舉行兒童課後照顧免費政策記者會，再喊出新政策，將推動學校課後照顧到晚上7點，配合家長下班接送。政策出爐後就有青年網友直呼，被這個政策打中，甚至比555方案更有感。

《美麗島電子報》13日公布第88波追蹤民調，根據結果，民進黨賴蕭配支持度34.7%居於第一，國民黨侯康配31.2%緊追在後，民眾黨柯盈配支持度則是16.8%，侯康配和賴蕭配僅差3.5個百分點。

前立委郭正亮也在政論節目《綠也掀桌》提起民調，並討論侯友宜的政見以及選戰操作手法。期間就有一名38歲網友斗內，表示比起555方案青年購屋政策，課後照顧反而直接打中他以及很多同事朋友的需求，不過這政策在媒體的討論度比較低，覺得很可惜。

▲侯友宜提出課後照顧政策。（圖／記者宋良義攝）



另外，郭正亮在節目《盧秀芳辣晚報》中也指出，侯友宜提出的課後照顧有打到30歲到39歲的選民，「問了一些朋友，他們說這比買房有感，想出這個政策的很聰明，而且這很有彈性」。

侯友宜12日舉行兒童課後照顧免費政策記者會，指出生兒育女是現在年輕人在生活壓力下最大的挑戰，將延續「0到6歲國家養」至「6到12歲國家顧」，推動公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」，課後照顧也希望能到晚上7點，配合家長下班接送時間，平日、寒暑假均開班，協助急難照顧需求者，只要有需求就開班，偏鄉及弱勢學童也開設照顧專班。