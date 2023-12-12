日相岸田開鍘擬「拔4官」！　安倍派高層回扣案越滾越大

▲日本首相岸田文雄政府多名內閣涉及自民黨安倍派政治獻金不當申報醜聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本執政黨自民黨內最大派系安倍派遭爆未如實申報政治獻金的醜聞，其中包含內閣官房長官松野博一在內等多名重要閣員也涉案。日媒報導，首相岸田文雄已決定開鍘，定調14日先撤換4名隸屬安倍派的內閣成員。

根據《讀賣新聞》報導，面對此次政治獻金不實申報風波，岸田文雄已決定撤換內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司以及農林水產大臣宮下一郎，最快14日生效。至於同樣隸屬安倍派的自民黨政務調查會長萩生田光一是否留任則仍討論中。

岸田文雄已將相關想法告知自民黨幹部，並開始挑選接任人選，由於13日臨時國會休會，因此將於14日進行人事更動。國會對策委員長高木毅及參議院幹事長世耕弘成也被自民黨幹部要求辭職。

事實上，松野博一、高木毅以及世耕弘成是掌握安倍派實際大權的主要幹部，更被稱為「5人眾」，而東京地檢特搜部更懷疑三人的行為是組織性的犯行。

另外，立憲民主黨11日提出對松野博一的不信任案，而眾議院12日下午將會對此進行表決。自民黨與公民黨預計投下反對票，而日本維新會、共產黨、國民民主黨等各黨則會投下贊成票。

自民黨安倍派透過每張2萬日幣（約新台幣4338元）的「宴會券（パーティー券）」進行集資，且會根據黨內議員的當選次數、職務階級來設定每個人的「目標業績」，如果達到業績，超過的部分則會直接轉為該議員的回扣。然而安倍派涉嫌沒有將這些超出份額的宴會券登記在政治獻金收支報告書上，因此被認為是秘密獻金。

安倍派整體在2018年至2022年疑似就有超過1億日幣（約新台幣2169萬元）的秘密獻金，其中松野博一、高木毅以及世耕弘成則超過1000萬日幣（約新台幣216萬元）。