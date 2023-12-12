肯定傲人表現！美屬維京群島訂定「台灣日」　總督挺台國際參與

▲美屬維京群島總督布萊恩宣布訂定「台灣日」。圖為此前布萊恩訪台的畫面。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美屬維京群島日前舉辦冬季峰會，總督布萊恩公開肯定台灣民主、科技、經貿表現，支持台灣有意義參與國際，並宣布12月8日為維京群島「台灣日」。

美屬維京群島總督布萊恩（Albert Bryan Jr.）8日在聖克勞島（St Croix）接見出席「維京群島冬季峰會」（US Virgin Island Winter Summit）的美國各地與會企業代表。

布萊恩在會上公開肯定台灣民主、科技、經貿等傲人表現，並支持我國有意義參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）、「國際民航組織」（ICAO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織與公約，並當場簽署賀狀，宣布12月8日為維島「台灣日」。

「維島冬季峰會」是維島政府每年冬季為招商引資所舉辦的商業研討會，駐邁阿密辦事處處長周啟宇也應邀出席致詞。

布萊恩今年3月應邀出席在台北舉行的「2023年智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）。他回憶，這是他2019年當選維島總督以來首次訪問台灣，對台灣先進科技發展現況印象深刻，並希望參考台灣經驗振興維島經濟。

他對世貿中心印象深刻，並發現美國多個州與屬地選擇在台北設立貿易辦事處，他也指示維島經貿特使威克斯（Anthony Weeks）規劃比照在台籌設，以增進台維經貿合作關係。

周啟宇應邀在「維島冬季峰會」致詞時，表達歡迎維京群島在台籌設貿易辦事處。他強調，台灣位居東亞暨東南亞地區航空交通樞紐，自台北搭機可在4至5小時內抵達包括東京、首爾、吉隆坡、新加坡及雅加達等主要城市；東亞暨東南亞是全球經濟成長最快速且穩健的區域，歡迎維島在台設點，也鼓勵與會美國企業代表優先採購台灣精品。