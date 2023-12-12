「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者揭創傷：20年來無法仰睡

▲2002年前後，王瀞韓母親從日記發現女兒遭性侵，此後王瀞韓性情大變，與家人衝突不斷，甚少回家。20年後的今天，她和家人都試圖拾起碎片、修補關係，給予彼此支持。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

澳洲調查顯示，超過半數性侵被害人的首次受害年齡落在10至14歲，受害者平均需24年才敢說出自身經歷。

13至14歲間，王瀞韓遭東方藝術團教練性侵，她近日才得知，原來妹妹在13歲那年也遭同位教練性騷。直至今年#MeToo運動，她們才匿名說出證言。性侵案20年後，王瀞韓首度以本名接受本刊專訪，籲倖存者站出來。我們訪談相關當事人，還原當年舞團生態，也跟隨王瀞韓的視角和步伐，重回那個受苦的倖存之家。

王瀞韓已有超過半輩子無法仰躺睡覺了。

不分晝夜，一旦躺下，35歲的她就立刻回到13歲：女孩癱躺在教練朱瑞祥家，電視永遠播著股票，「我永遠沒辦法忘記，朱瑞祥壓在我身上的感覺。這20年，我一定側睡、一定要抱棉被，整個人捲起來，像蝦子。」她往椅上一摔，縮腿拱背示範睡姿，膝蓋幾乎抵著下巴。

▲王瀞韓兒時的偶像是楊紫瓊，一直希望成為武術家。台灣#MeToo爆發後半年，她帶我們回台南老家，翻找她失落的武術夢。圖為她手持武術南刀。

「20年了。我永遠記得他的生殖器長什麼樣子。」王瀞韓語氣和緩堅定，只是說到器官，猶豫要不要繼續說下去，沉默了十幾秒，還是決定說出來：「我有個怪習慣，不管站著、坐著、在外面、在家裡，都會不自覺把手放在『我那裡』。」順著她的尷尬暗示，我把視線往桌下移，這才發現她的掌心一直緊貼兩胯間，「不只放著哦，我會包著她。把她緊緊包好、保護好。」「有朋友發現我的怪習慣，他們問：『妳的手到底在幹嘛啊？』」

學姐悔恨慟 是不是我引狼入室

9月初台灣#MeToo運動進入第3個月，王瀞韓與5名女生決定面對媒體（其中1人預錄證言現場播放），在台南應用科技大學舞蹈系專任教授戴君安、立委陳培瑜與陳亭妃、人本教育基金會全國校安主任張萍、勵馨基金會執行長王玥好陪同下，出席記者會。

彼時正值酷暑，5人說好似地壓低帽沿、拉高口罩，密密包起自己。現場媒體只能從麥克風瀉出的聲音辨識：有人哭到差點喘不過來。王瀞韓沒有哭，冷靜完成發言；她與身旁女孩（化名王曉琪，32歲）皆一身黑，各自說出遭東方藝術團（以下簡稱：東方）創辦人朱瑞祥性侵、性騷擾的證言。兩人沒說的是：她們是一對親姊妹。

1992年起，戴君安任教台南家專舞蹈科（現改制為台南應用科大舞蹈系），陪伴許多學生畢業、就業，她的許多學生目前是資深舞蹈老師。戴君安回憶，朱瑞祥早在成立東方之前，就開始培育旗下老師，前進台南各院校，在校園內成立國術社，再從中挑選、推薦學生加入東方，該模式運作至今，招生績效顯著。

朱瑞祥於1995年正式創立東方，號稱「結合東方民俗技藝與西方芭蕾」，常態表演包括跳鼓陣、舞獅、武術，並「致力教育推廣」。數名消息來源向我們指出，1/4世紀以來，東方持續透過前述模式進行招生，有些女孩離開東方，有些留團至今，成為帶團老師，她們屢赴各地參與廟會慶典，舉凡神明遶境、謁祖進香、信徒朝聖，常見這批「最美陣頭」。

「1993年前後，朱瑞祥透過我的學生S引薦，到我們學校開國術社。S當時覺得，學國術對舞蹈編排有幫助。現在回想，朱瑞祥當時應該已打算成立『團體』。」戴君安轉述，S近來身心不安，「S哭著打電話問我：『老師，都是我的錯。當年如果我沒把朱瑞祥介紹進學校，是不是就不會引狼入室？』」

「朱瑞祥做的事，都是不同學生告訴我的。」戴君安說，除了9月初記者會上發聲的6名倖存者，另有3人私訊她，表示曾遭「朱教練」不同程度性暴力。她還收到2名不同屆畢業生來訊，告知班上都有受害者。把前述個案相加，目前戴君安明確已知的受害個案，多達11人。這些女生負傷長大，年齡最大者現年約46歲，最幼者22歲。目前已知，這批倖存者遭侵犯時年齡最小者應是王瀞韓，遇害期間介於13至14歲。

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