校內出手！高雄男大生性侵學妹判1年10月　說話髒到法官不給緩刑

▲高雄男大生性侵女友小美，被依2罪判1年10月徒刑，且不可以緩刑。（圖／123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄男大生小黎（化名）與學妹小美（化名）交往，卻在違反對方意願的情況下性侵兩次，其中一次得逞，氣得小美怒告並分手。法官認為，小黎在交往、分手曾嗆「破麻」等，以及小美不打算原諒，因此依妨害性自主等2罪判學長1年10月徒刑，且不可以緩刑，全案可上訴。

判決書指出，小黎跟小美是學長、學妹關係，兩人於2019年下半年開始交往。小黎同年12月15日要求小美在他大學的宿舍內留宿，並違反小美意願強脫對方的內褲，打算性侵，但在小美奮力反抗下而未達成。

2020年7月7日，小黎跟小美出遊並在民宿過夜，小黎趁對方熟睡無法抗拒時，以手指性侵小美得逞，氣得小美提告。

法官勘驗小黎的悔過書、道歉信，以及小美與小黎的通訊軟體對話紀錄截圖、電話通聯紀錄、學校內的性侵害性騷擾或性霸凌申請調查案調查報告書等，認定事證明確，小黎也坦承犯行。

法官認為，小黎未尊重小美的意願，僅為逞一己私慾而犯案，顯見法紀觀念淡薄，欠缺對女性之身體自主權及性自主決定權的尊重，危害女性人身安全及社會治安，更造成小美精神上的陰影及痛苦，所為實屬不該。

另外，小黎在跟小美交往期間、分手後曾用「破麻」、「別人的toy」、「室內樂的肉便器」稱呼小美，還對著小美說「就算妳讓3個不認識的男性輪流瘋狂內射，然後還被錄影丟到網路上」、「就有人問我幹嘛不跟妳打砲。我說反正也不一定要。然後有人問我妳分手後怎樣，我說妳大概就找其他男生的去了吧，反正我就負責把妳的洞戳大給別人幹」，並在公眾場合以手抓小美的臀部。

法官表示，小美雖與小黎和解，但又說「我看不出對方是真心道歉」、「我未原諒小黎，不希望他可以緩刑」，因此粽上述考量不給予緩刑，依強制性交未遂罪，判小黎有期徒刑1年5月，又依乘機性交罪，處有期徒刑1年5月，應執行有期徒刑1年10月，全案可上訴。