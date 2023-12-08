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耳朵感覺「異物」堵住　滴藥水竟爬出大蟲！超噁畫面曝

母親耳朵感覺「異物」堵住　女子幫滴入藥水竟爬出大蟲！

▲ 一名女子在TikTok上發布影片，表示她的母親覺得自己的耳朵內有異物堵住，沒想到將雙氧水滴進耳朵後竟爬出一隻活蜘蛛。（圖／TikTok／munimarin）

圖文／CTWANT

一名女子日前在網路上發布影片，指出她的母親覺得耳朵裡面有異物堵住，但又無法知道裡面到底有什麼東西。於是女子就決定拿雙氧水滴入母親耳朵疏通一下，沒想到當藥水滴下去後，竟爬出一隻蜘蛛，讓母女倆相當驚訝。

根據《每日郵報》報導，日前一名女子在TikTok上發布影片，表示她的母親覺得自己的耳朵內有異物堵住，但又不知道裡面到底是什麼東西。於是她便用雙氧水滴入母親耳朵進行疏通，沒想到當藥水滴進去後，竟有一隻活生生的蜘蛛，從女子母親的耳朵中爬出來。

從影片中可以看到，女子將雙氧水滴入後，一隻蜘蛛就跑了出來，此時女子說道，「我就說吧！牠出來了。」母親急忙問，「什麼東西出來了？」女子便回應，「一隻蜘蛛」。

影片一出也引起網友熱議，紛紛留言表示，「新的恐懼被解鎖」、「我寧願把我的頭砍下來」、「從現在開始我要戴耳塞睡覺」、「為什麼你們可以那麼冷靜？」、「如果是我的話會得嚴重的創傷後壓力症候群！」、「從現在開始我要在睡覺的時候用膠帶貼著耳朵」。

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