陳琬惠：雜糧發展基金會前董座年均花12萬公帑買酒　卸任後還運回家

▲民眾黨立委陳琬惠7日指林源泉濫用公帑買酒、辭職後還運回家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠先前揭露「雜糧發展基金會」用造假計畫取得補助、詐領差旅費與濫用公帑買酒宴客等情事，後續董事長林源泉請辭。陳琬惠今（7日）表示，林源泉任內平均每年花近12萬元買酒宴客，竟在卸任後仍運回其雲林家中，但主管單位經濟部的回覆只是一句「未持有相關資料」。陳琬惠要求經濟部長王美花、雜糧基金會代理董事長江文若、執行長江聰淵出來講清楚。

陳琬惠7日舉辦「濫用公帑買酒、辭職後還運回家！為何經濟部要包庇雜糧基金會米蟲？」記者會，陳說，根據經濟部所做的查核報告，在林源泉任內的2016年至2023年，平均每年花近12萬元買酒宴客，甚至在2022年花了近21萬元買了高達130支的威士忌與紅酒，然雜糧基金會員額數也才10人上下。

陳琬惠指出，根據吹哨者提供的資料顯示，林源泉今年7月11日離職後，7月14日將任內運用什支費與特支費所購買的酒運回其雲林家中，備註是「寄董事長東西回台西」。陳琬惠說，她要求江文若、江聰淵出來解釋，憑什麼用公帑買的酒，沒有在公務上使用，可以在林源泉卸任後運回個人的家中私用？

陳琬惠表示，她獲知此事後，隨即發公文給經濟部，要求說明林源泉任內購買酒的總數與剩餘數量庫存地點，但經濟部的回文只是一句「未持有相關資料」，就打算蒙混過關，更沒有打算進行調查。

陳琬惠質疑，如果沒有相關資料，那前面的查核報告是怎麼做的？王美花應該出面說明，為什麼要包庇雜糧基金會的米蟲？要不要針對被盜用的公物追回究責？

陳琬惠表示，2016年，曾有綠營的立委點名雜糧基金會是在養肥貓，在民進黨全面執政7年半後，雜糧基金會變成養綠營的肥貓，請問民進黨總統候選人賴清德，民進黨有樣學樣養肥貓，會不會太離譜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。