快訊／魚鷹式直升機墜海釀8死　美軍宣布「全面停飛」

▲美軍V-22 Osprey魚鷹直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍一架魚鷹式直升機（V-22 Osprey）上月底在日本外海墜毀，造成機上8人死亡。美國軍方宣布，魚鷹式直升機機隊將全面停飛。

pic.twitter.com/bSOXCJ2T6O — Air Force Special Operations Command (@AFSpecOpsCmd) December 7, 2023

根據《福斯新聞》報導，美國空軍特種作戰司令部（Air Force Special Operations Command），在墜機事件發生後，美軍將停飛整個魚鷹式直升機機隊，並在聲明中指出．「根據初步調查顯示，可能是器材故障導致這起墜毀事故，但目前不清楚發生故障的根本原因。」

駐日美軍所屬的一架魚鷹式直升機11月29日下午在執行任務時，於日本鹿兒島縣屋久島外海解體墜毀，目前已尋獲6人遺體，雖然另外2人仍下落不明，但美軍認為，存活可能性極低，因此判定全員罹難，並將搜救行動轉為遺體搜索。

受此影響，日本隨即停止14架魚鷹機的所有任務，並要求美軍也暫停執飛魚鷹機，但當時駐日美軍仍照常派出其他魚鷹機執行日常飛行任務，五角大廈更強調不會停飛。