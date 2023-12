快訊／魚鷹式直升機墜海釀8死　美軍宣布「全面停飛」

▲美軍V-22 Osprey魚鷹直升機。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美軍一架魚鷹式直升機(V-22 Osprey)上月底在日本外海墜毀,造成機上8人死亡。美國軍方宣布,魚鷹式直升機機隊將全面停飛。

根據《福斯新聞》報導,美國空軍特種作戰司令部(Air Force Special Operations Command),在墜機事件發生後,美軍將停飛整個魚鷹式直升機機隊,並在聲明中指出.「根據初步調查顯示,可能是器材故障導致這起墜毀事故,但目前不清楚發生故障的根本原因。」

駐日美軍所屬的一架魚鷹式直升機11月29日下午在執行任務時,於日本鹿兒島縣屋久島外海解體墜毀,目前已尋獲6人遺體,雖然另外2人仍下落不明,但美軍認為,存活可能性極低,因此判定全員罹難,並將搜救行動轉為遺體搜索。

受此影響,日本隨即停止14架魚鷹機的所有任務,並要求美軍也暫停執飛魚鷹機,但當時駐日美軍仍照常派出其他魚鷹機執行日常飛行任務,五角大廈更強調不會停飛。

