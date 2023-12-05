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奇葩！線上講座「這一格」直接變全武行　其他13人反應太生猛

圖文／鏡週刊

X平台網友近日流傳一段影片，只見是一場日本公司的線上講座或員工訓練，但其中有人竟然就在直播期間上演全武行，不過其他參與者的反應，也是相當奇葩。

奇葩！線上講座「這一格」直接變全武行，其他13人全員反應太生猛。（翻自X平台）

▲「這一格」突然有2人在鏡頭前大打出手。（翻自X平台）

影片可見，這是一間日本公司在對員工進行線上講座或員工訓練，講師一度談論到AI相關內容。這場講座除了講師，還有13名學員參與，總共14人，但就在講師解說期間，突然有一人的影像顯示遭人入侵，隨後這兩人就直接在直播鏡頭前大打出手，上演全武行。而且鏡頭也顯示，有人被打到表情扭曲，並收錄大聲反抗掙扎的聲音。

鏡頭顯示有人被打到臉部扭曲。（翻自X平台）

▲鏡頭顯示有人被打到臉部扭曲。（翻自X平台）

但讓人意外的是，包括講師在內的其他13人，竟然大家都淡定地聽講師解說。雖然講師一度有看到異狀，其他人的眼神也露出驚訝神情，但最後大家還是默默回到課題，講師繼續講解，學員們持續聽課，放任那兩人繼續神仙打架。

網友們看到這片段後，也紛紛直呼：「日本人都這麼淡定？」「好尷尬啊」、「全員繃住！」但也有網友認為這兩人「演戲演很大」。

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