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社會 社會焦點 保障人權

衛福部處長不倫車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

10/30 19:01，幽會過程中，許朝程在車內撐開大傘，遮住擋風玻璃，掩人耳目。

▲10/30 19:01，幽會過程中，許朝程在車內撐開大傘，遮住擋風玻璃，掩人耳目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月才接任衛福部祕書處長的許朝程驚傳婚外情！本刊接獲爆料，指許擔任新北市衛生局副局長期間，就與一名陳姓女下屬有染，2人各有家庭，傳訊卻互稱老公、老婆，且不倫關係至今依舊。為確認爆料的真實性，本刊持續跟拍，結果多次直擊2人在許家附近的戶外停車場幽會，還在車內撐傘，避免曝光，值得一提的是，幽會過程中，車身多次劇烈晃動，行徑相當大膽！

上個月20日晚間6點半，已婚的衛福部祕書處長許朝程，開車從台北市南港區的衛福部辦公大樓下班，車才剛開到路口，就靠邊停下，這時一名穿著一身OL套裝的女子從副駕駛座下車，許隨即開車離開，女子則走到衛福部旁巷弄，駕駛另外一輛灰色小車往台北市中心移動。

許朝程（左）擔任新北市衛生局副局長時，就與當時的下屬陳女（右）傳出不倫戀。（讀者提供）

▲許朝程（左）擔任新北市衛生局副局長時，就與當時的下屬陳女（右）傳出不倫戀。本刊調查，這名跟許朝程一起離開衛福部的長髮女子，並非衛福部員工，而是許之前任職新北市政府衛生局副局長時的下屬，但陳去年離開市政府，目前已非公務員。

陳女取車後一路開往台北市信義路三段、美國在台協會舊址改建的公有戶外停車場，該停車場就在許家附近，距離許的住處約2百公尺。這時，許的銀色轎車已在停車場角落的停車格停妥，2人再度會合。

11/20 18:31，衛福部祕書處長許朝程載陳女離開衛福部後，在路口放她下車。

▲11/20 18:31，衛福部祕書處長許朝程載陳女離開衛福部後，在路口放她下車。

11/20 20:24，許朝程與陳女在車內幽會一個多小時後，許坐回駕駛座，陳則回到自己車上。

▲11/20 20:24，許朝程與陳女在車內幽會一個多小時後，許坐回駕駛座，陳則回到自己車上。

雖然從許車外看不出車內的狀況，但陳女坐上許車後20多分鐘，許車的車尾忽然開始左右劇烈搖晃，停頓一陣子後，又轉為上下搖晃，車身就這樣重複震動了好幾次，在燈光昏暗的停車場中，顯得特別詭異。

事實上，2人的車震幽會並非偶然，本刊也在10月30日晚間，直擊許朝程與陳女在同一個停車場碰面，2人似乎相當習慣這種幽會模式。

許朝程今年6月轉任衛福部祕書處長，在台北市南港的辦公室上班。

▲許朝程今年6月轉任衛福部祕書處長，在台北市南港的辦公室上班。

知情人士告訴本刊，許朝程今年6月才從新北市政府轉到衛福部，擔任祕書處長，他擔任新北市政府衛生局副局長期間，就與陳女傳出婚外情，當時衛生局同仁經常看到2人在上班前、下班後鬼祟相約，也在假日遇過2人一起到市府旁的板橋大遠百逛街、看電影，甚至還有人在辦公室電腦的通訊軟體中，發現2人互稱老公、老婆。

雖然男歡女愛，外人無從置喙，但許朝程與陳女各有配偶，許是政府高官，陳則為人師表，更應自重，2人卻管不住自己的身體，頻頻在車內幽會，不僅傷害各自的配偶，也讓服務的單位形象受損。

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