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桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了

▲惡行不改的廖男被逮，遭判拘役45日。（圖／楊梅警分局提供）

▲廖姓男子騷擾豆花店女員工，且有脫序行為，警方到場。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

吳姓女子（23歲）在桃園市一間豆花工作，廖姓男子（43歲）痴迷吳女不斷示愛，從去年10月即有車停店外盯整天、拿著家當到店內要與豆花妹住一起等脫序追求行為，其至在店內揚言「跟妳住」，吳女不堪其擾報警，警方依跟蹤騷擾現行犯將廖男逮捕，詢後依違反跟蹤騷擾防制法移偵辦，廖男日前遭判拘役45天，吳女為免再遭到騷擾也辭去工作，另謀他職。

▲廖姓男子騷擾豆花店女員工，且有脫序行為，警方到場。（圖／楊梅警分局提供）
▲跟騷惡行不改的廖男被逮，遭判拘役45日。（圖／楊梅警分局提供）

警方調查，廖姓男子從去年10月17日開始有脫序的追求行為，楊梅警分局楊梅派出所獲報，經調查屬實後核發書面告誡約制廖男，但廖男仍惡行不改，其至揚言「妳就是警察，妳可以把我抓走，抓去你家住啊」；10月25日警方再次接獲吳女報案遭廖男騷擾，員警據報前往現場後依跟蹤騷擾現行犯將廖男逮捕，詢後依違反跟蹤騷擾防制法移送桃園地檢署偵辦，但廖男作完筆錄後，當晚又前往豆花店。

不堪其擾的吳女遂辭去豆花店工作，桃園地院審理後依跟騷法判處廖男拘役45天。警方呼籲，如遇有不理性追求仰慕者，請保持冷靜進行蒐證，並立即尋求警方協助。

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