違規左轉「刮中大獎」！25歲騎士撞上藍寶堅尼　最終賠償金出爐

▲25歲騎士路口違規左轉，意外撞上千萬藍寶堅尼，所幸事故並未造成任何人員受傷。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市新莊區昨（3）日下午發生了一起交通事故，25歲的許姓騎士行經中華路一段和復興路路口時，突然違規左轉，不慎刮到一輛價值1300多萬的藍寶堅尼新車，幸運的是，最終藍寶堅尼的駕駛並未打算追究責任，否則騎士可能要面臨不小的賠償責任。

據悉，許男沿中華路一段直行，至復興路路口時違規越過雙黃線左轉，與一輛正巧通過路口的藍寶堅尼發生擦撞，案發當時雙方似乎都想讓對方先行，於是在路口尷尬地相互對望，數秒後，許男發現藍寶堅尼沒有前進，於是決定催油門起步，然而藍寶堅尼的駕駛與許男的想法一致，結果兩車同時起步，好巧不巧就擦撞上。

許男當下邊扶著機車一邊呆立原地，似乎是預感到荷包不保，而藍寶堅尼的駕駛則下車檢查車損，車體只有輪框輕微擦傷，未損及車身鈑金和烤漆，藍寶堅尼的駕駛顯得相當無奈。

警方獲報後立即趕抵現場，雙方駕駛表示要私下協調和解，因此警方僅對許男違規越過雙黃線的行為開罰，而後續賠償事宜將由2人自行處理，目前雙方已達成和解，藍寶堅尼的駕駛決定不追究賠償責任，僅提醒許男勿再違規駕駛造成事故發生。

警方呼籲，機車駕駛人轉彎前應先撥打方向燈，提前駛入內側車道後再行左轉，其次是變換車道時應注意左後方來車，並禮讓先行，禁止突然「切西瓜」變換車道，轉彎前應確認與對向來車安全距離後通過，並注意該路口是否為左轉彎保護時相，共同營造安全有秩序的行車環境。

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