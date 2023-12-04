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兩億美金疑雲　姚立明：柯文哲是受害者「不能翻頁」

▲▼姚立明（右）與戴瑋姍（左）共同舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲姚立明（右）與戴瑋姍（左）今天上午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日爆料，表示曾經有人開價2億美元要他當副手。對此，民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明今（4）表示，世界上唯有中國具備犯罪動機、能力與嫌疑，柯文哲既是證人也是受害者，如此明顯地的犯罪行為，一定不能說翻頁就翻頁過去。

姚立明今天上午與賴清德競選總部發言人戴瑋姍共同舉行「兩億疑雲說不清 柯文哲是在騙選票還是中國介選？」記者會。

姚立明表示，要給柯文哲兩億當副手，世界上唯有中國具備犯罪動機、能力與嫌疑，中國希望藍白合是動機，兩億價碼唯中國有能力出資，遊說柯文哲當副手且在11月15日的密室協商使柯文哲妥協、境外勢力才用美金計價而非台幣、密室4人與傳話3人皆與中國關係良好等，則是最明確的嫌疑。

姚立明強調，中國介選陰影沉重，柯文哲既是證人也是受害者，如此明顯地的犯罪行為，一定不能說翻頁就翻頁過去。

戴瑋姍則表示，柯文哲在自爆兩億副手事件與國民黨有關係以後便不願再回應，讓人合理懷疑是遭受中國方面或者國民黨的壓力。而國民黨素來與中國交好，國民黨總統參選人侯友宜的政見又條條都是在對中國示好。

戴瑋姍質疑，侯友宜作為國民黨總統候選人，確有義務交代國民黨在兩億事件中國介選中的角色，不可能永遠遇到敏感問題就切割。她強調，近期檢方偵辦中國台辦邀請台灣里長免費旅遊、介入台灣大選之際，侯友宜還提要開放中國遊客、讓中國學生來台就業搶工作，根本是急著將台灣拉回依賴中國的回頭路、阻止台灣走向世界與國際社會連結。

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