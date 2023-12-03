獨／無人機操作擬放寬至14歲！活動申請費變貴「分級最高漲16倍」

▲無人機應用多元遍及社會各層面，民航局研議修法強化管理。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

無人機強化管理，交通部民航局修正「遙控無人機管理規則」草案出爐，研擬操作年齡從16歲放寬至14歲以上，無人機須具禁航或限航主動限制或告警功能，另申請操作無人機活動審查規費原收費500元，擬依許可期限分級收費，7天內維持500元，另3個月內擬收8000元，約漲16倍，民航局將蒐集各界意見檢視修法。

因應無人機科技日新月異，應用多元遍及社會各層面，且不僅是休閒娛樂使用，近年也頻傳遙控無人機掉落事件及空拍活動衍生公眾安全問題，加強遙控無人機安全管理已是全球趨勢。

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為兼顧公眾安全、個人權益及合法活動保障，民航局12月1日開會研議修法，「遙控無人機管理規則」草案研擬增加對遙控無人機之飛安監理強度，提升遙控無人機飛行安全，並注重製造者、改裝者或進口者於公開販售前提供完整資訊，保障民眾權益，並強化遙控無人機操作人責任及飛航活動規範。

根據草案規劃，遙控無人機所有人屬自然人註冊及學習操作證申請年齡，將年滿16歲放寬為年滿14歲；此外，為防止或提醒遙控無人機未經相關主管機關同意進入禁航區、限航區、航空站或飛行場四周一定距離禁航或限航範圍，明定115年元旦過後遙控無人機應具備主動限制或告警功能圖資軟體系統。

▲無人機也時常被應用在農業上。（資料圖／彰化縣政府提供）

另為落實規費徵收以費用填補與成本回收為計費原則，反映政府服務成本及物價水準變動，因此規費將進行調整，並增訂赴國外實地檢驗規費。其中實體檢驗合格證從250元調為500元，操作人員操作證的普通操作證維持250元，另新設專業操作證收費500元。操作人員檢測費用中，基本級和高級等術科測驗費皆從500元調高為1200元。

此外，活動申請審查費原為500元，草案也研擬未來依照許可期限分級收費，同意或許可期限7天內維持500元，1個月內擬調整為2200元，2個月內4800元，3個月內研擬收8000元，農政機關飛航活動以6個月為限，維持收費500元，政府機關執行業務得免收費。另飛航公告申請申請審查費每空域500元。

對此，民航局表示，遙控無人機管理規則實施已逾3年，民航局檢視時空環境變化與科技演進，著手修正部分條文，至12月1日，已召開三次說明會，蒐集各方意見。此次修正，以資安檢測與活動申請審查費用之調整最受使用者關心。資安檢測部分，法人與玩家均希望政府儘速公布相關檢測規範與已經通過檢測的廠商、型號，方便他們在採購、使用時有所遵循，民航局將協助轉達相關主管機關。

▲無人機活動申請審查費將依照許可天數採分級制收費。（示意圖／台灣國際認證資安專家協會提供）

至於活動申請審查費用調整部分，民航局表示，目前無人機活動申請審查費用為500元，有效期限3個月，已造成審查單位與航管單位人力與經費負擔。為有效管理空域資源，民航局分析過去活動態樣，為利空域資源有效利用，依據「使用者付費」原則，收費方式將調整為根據申請者申請期間長短，採分級收費。同意或許可期限7日內，收取500元、1個月內2200元、2個月內4800元、3個月內8000元。

民航局強調，12月1日說明會中，玩家對分級收費了解，但對收費方式有提出多項建議，民航局會儘速審酌玩家所提意見，並檢視草案內容，後續也會再召開說明會，蒐集各方意見。