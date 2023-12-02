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三重碧華國小50週年校慶　消防局出動「地震體驗車」小朋友樂體驗

▲▼新北消防局到校宣導，小朋友們學習逃生 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北消防局到校宣導，小朋友們學習逃生 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市碧華國小今(2)日舉辦50週年校慶慶祝典禮，校慶以「碧華五十，樂活100」為主題，慶祝50週年校慶，新北教育局副局長歐人豪到場祝賀，並邀請歷任校長一同進行生日禮讚，新北消防局特別出動「地震體驗車」，讓小朋友學會如何避難逃生，大小朋友排隊樂體驗。

新北市碧華國小今日上午舉辦50週年校慶慶祝典禮，活動結合「碧華布街嘉年華」活動，新北市政府消防局第三大隊消防人員受邀舉辦消防宣導活動等，為校慶活動增添氣氛、非常熱鬧，歷屆校友及社區民眾皆共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

▲▼新北消防局到校宣導，小朋友們學習逃生 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北消防局這次特別出動「地震體驗車」，讓大小朋友學習地震來臨時的「趴下、掩護、穩住」、小朋友的小小消防衣帥氣穿戴體驗、濃煙模擬屋的煙流現象觀察來學習如何避難逃生，消防人員重度工作器材的介紹及CPR救護員體驗。

另外，還搭配新北消防特有的防災青年團現場精闢解說，為活動過程帶來精采不間斷，不只學習到消防知識更發放紀念小禮品讓參與的家長及小朋友能夠滿載而歸。

新北市政府消防局第三大隊大隊長陳志德表示，感謝碧華國小邀請參加50週年校慶活動，辦理消防宣導活動是讓民眾能夠共同參與學習消防新知識的好機會，藉由此次活動讓我們能以寓教於樂的方式提高民眾的防火和防災意識、向下扎根，讓我們一同培育未來國家的主人翁，共同學習擁有正確消防新知識。

▲▼新北消防局到校宣導，小朋友們學習逃生 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北消防局到校宣導，小朋友們學習逃生 。（圖／記者戴上容翻攝）

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