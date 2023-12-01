遭誣「假賣屋真詐財」8000萬獲平反　乃哥告贏造謠者...獲賠30萬

▲藝人「乃哥」徐乃麟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人「乃哥」徐乃麟2015年賣屋給陳姓好友，當成增貸二胎借款的擔保品，還幫找金主借錢應急，陳男的公司幹部蔡曜丞卻投訴媒體，指徐「假賣屋真詐財」8000萬元，徐怒告蔡涉犯加重誹謗等罪嫌，一審判蔡4月徒刑，上訴二審審理中，徐並對蔡提起附帶民事求償1000萬元，台北地院判蔡應賠30萬元，可上訴。

徐乃麟因本案與蔡男及1名曹姓女子互槓多年，受訪曾罵「這2人壞到骨子裡，絕對不原諒」。本件求償案審理時，徐數度出庭、說得氣憤不已，批蔡男常顛三倒四、曹女造謠講得跟真的一樣。蔡、曹2人不示弱，揚言徐若再胡說八道，就要傳訊證人對質。法官淡定提醒曹女證人未必對她有利，「妳知道我在說什麼嗎？妳都沒在聽！」法官並要蔡男「不要再扯那麼多」、針對問題具體回答。

本案源於2015年4月間，徐乃麟答應當時經營大龍蝦數位國際公司的陳姓好友提議，將自己名下位於北市內湖「米蘭苑」的1戶豪宅，簽約以6900多萬元賣給陳男，助好友用於增貸二胎借款籌措營運資金。

陳男當時與曹姓女子合作，準備投資對岸的棋牌類手遊，但陳男本身信用不足，還欠高利貸1500萬元，和徐乃麟、曹女及時任大龍蝦公司總經理蔡曜丞（原名蔡志龍）商討後，決定將徐的豪宅移轉登記在信用良好的蔡男名下，陳男支付200萬元後，由蔡用豪宅辦房貸，支應第2期款1242萬元與剩餘尾款。

陳男用公司資金繳納豪宅房貸到隔年（2016年）1月，又出現財務吃緊狀況，徐乃麟幫找盛姓女子借陳男1500萬元應急，並以豪宅設定抵押，蔡曜丞以屋主身份簽字同意，但陳男次月（2月）起無力續繳房貸，蔡男也沒錢支付購屋第2期款，3方因而協議解除買賣契約，2016年4月把豪宅過戶給徐乃麟歸還。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

但蔡曜丞心有不甘，2019年5月向週刊爆料指稱遭徐乃麟盜用證件擅自設定豪宅抵押、借到的錢不知去向，是「假賣屋真詐財」8000萬元。蔡男並告乃哥涉犯詐欺、被信等罪嫌，同年7月出庭時，對採訪媒體宣稱乃哥「簽立和解書而獲不起訴處分後，即完全不履行和解內容」、「我還可以告他的」等語。

徐乃麟氣炸，開記者會澄清還遭蔡曜丞與曹女現身鬧場，怒告蔡、曹2人涉犯加重誹謗等罪嫌。蔡不認罪，堅稱陳男當時允諾用公司資金繳納豪宅第1年貸款，之後「賺到錢房屋就會給我」，但他全力配合後什麼都沒得到，他對媒體爆料只是要求徐把事情說清楚。

法官查明，蔡男僅掛名豪宅買主，從沒出錢，房貸與利息都是公司支付，公司付不起後，改由徐乃麟繼續繳納，蔡還親簽借據、設定抵押、原價解除買賣契約與無條件歸還豪宅給徐等文件，對徐幫忙奔走過程都知情，卻以不實爆料企圖使大眾質疑徐擔任藝人、公眾人物的操守與人品，造成徐的名譽受損，已超出言論自由保障範圍。

法官指年逾40歲的蔡曜丞碩士畢業、從事土地開發並擔任建設公司負責人，具有相當智識程度及社會經驗，應懂簽署法律文件、尤其是會使自己背負千萬巨債時，更須慎重，且雙方曾一度和解，徐助蔡塗銷抵押、解除貸款債務責任，也沒向蔡求償，蔡卻捏造徐積欠豪宅管理費、稅金等共350萬元。

刑案一審依加重誹謗等罪判蔡曜丞4月徒刑、得易科罰金12萬元，至於徐乃麟告曹女與蔡男共同造謠抹黑他的情節，法官認為曹女針對投資糾紛認為遭徐乃麟和陳男欺騙，非全然杜撰虛構，判曹女無罪，該案已上訴二審審理中，徐提起本件附帶民事求償，要求蔡、曹2人連帶賠償共1000萬元並登報道歉，法官僅判蔡男須賠償30萬元，可上訴。蔡男另因誣告徐乃麟而被判刑5月定讞。