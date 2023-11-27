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蘋果前員工分享iPhone小技巧　按住快門「直接切換成錄影模式」

（圖／報系資料照）

▲iPhone暗藏許多小技巧。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

即便iPhone問世至今已經多年，但手機本身還是暗藏了許多小秘密、小技巧，一直沒有被大家所知悉。目前身為蘋果前員工的摩根 (Tyler Morgan)就在TikTok上拍攝短片，分享了許多與iPhone有關的小技巧。《CTWANT》就以此內容做個整理，方便使用iPhone的讀者們可以快速的學習到這些不為人知的方便技術。

快速啟動錄影功能

當我們打開相機的時候，系統預設啟動的是「拍照模式」，如果要錄影的話，就要特別切換到「錄影」模式來錄影。但其實只要在拍照模式下「按住」快門按鈕，iPhone就可以直接開始錄影。

（圖／廖梓翔翻攝）

▲在拍照模式下「按住」快門按鈕，iPhone就可以直接開始錄影。（圖／CTWANT提供）

錄製螢幕時同時錄音

iPhone內建的螢幕錄影功能，是個非常方便的小工具，可以讓使用者隨時隨地將螢幕的畫面錄製成影片。而許多使用者都知道，如果手機本身有打開聲音的話，螢幕錄影功能是可以錄下畫面或是App的聲音。但如果從快捷功能表「按住」螢幕錄影工具的話，則可以選擇是否要啟動麥克風功能。如果開啟該項功能，你在螢幕錄影時，手機附近的環境音就可以被收錄在影片中。

（圖／廖梓翔翻攝）

▲從快捷功能表「按住」螢幕錄影時，只要啟動麥克風功能，你在螢幕錄影時，手機附近的環境音就可以被收錄在影片中。（圖／CTWANT提供）

搖晃「恢復」上一步

許多人都會習慣使用iPhone內建的記事本進行文字紀錄，但當你如果不小心誤刪其中的文字時，不用耗費腦力去思考到底之前輸入了哪些東西，只需要把手機搖晃一下，你剛剛刪除的文字就會還原回來。

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