痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

記者許權毅／台中報導

看了都痛！台中西區昨（23）日上午9時許發生一起2機車追撞車禍，一名19歲簡男行經公館路時，從後方追撞另名29歲陳女，導致2人機車往前噴飛至少10公尺。其中，身穿短褲的陳女，幾乎面部朝下「滑壘」，雙腿則重重摩擦在柏油路面，讓人看了畫面都覺得疼痛，警方初判，是簡男未保持安全距離釀禍。

▲台中市一名陳女昨日遭另名簡男追撞，身穿短褲的陳女腿部在柏油路上重重滑過。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



第一警分局初步調查，簡男昨日9時許騎乘機車，沿西區公館路往三民路方向騎乘，另名陳女往同一方向騎乘，簡男因不明原因，從後方追撞陳女，2人手腳擦挫傷，被送往醫院治療後無生命危險。2人均未酒駕。

▲▼警方初步調查，是簡男未保持行車距離釀禍。（圖／民眾提供）



有目擊民眾將影片發上網路平台，只見事發當下，畫面遠處可看見是紅燈，突然2人連人帶車「滑壘」往前噴飛，陳女身穿短褲，雙腿在柏油路上摩擦數公尺，簡男起身後，也趕緊上前關心陳女。

▲▼簡女連人帶車遭撞飛，機車噴飛約5公尺。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



警方表示，初步肇因係簡男未保持行車安全距離釀禍，陳女部分未發現肇因，詳細肇事責任將送往交通大隊釐清。

第一分局在此呼籲，行經路口時應注意交通號誌狀況、遵守交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。