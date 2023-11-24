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「酷的夢」題材沒變卻流量超強？網曝1優點：外國人邊看邊驚呼

▲▼酷的夢。（圖／翻攝自instagram／kudream）

▲酷經常向法國親友介紹台灣。（圖／翻攝自instagram／kudream）

記者朱祖儀／綜合報導

近來觀眾閱聽習慣改變，部份長片流量下滑，還有不少YouTuber宣布停更。不過一名網友發現，法國籍YouTuber「Ku's dream酷的夢」的流量依舊很好，但明明題材好像都沒有改變，「到底都是誰在看？」文章曝光後掀起討論，就有人透露，自己把酷的影片分享外國友人，對方都邊看邊驚呼。

一名網友在Dcard發文表示，酷的影片題材幾乎都差不多，走「法國XX吃台灣XX」的路線，內容沒有太大的變動，大多都是一直稱讚，不過影片點閱率還是很好，好奇「他的觀眾怎麼還是那麼死忠，看到外國XX吃台灣XX已經養成反射動作，會直接點進去嗎？」

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查看「Ku's dream酷的夢」的YouTube頻道，可以發現幾乎每部影片都破百萬點閱，5天前發布的「鹹酥雞、炸甜不辣？！法國高中生敲碗的台灣鹹酥雞！French Highshcoolers Try out TAIWANESE FRIED CHICKEN」，也有125萬人觀看，流量相當驚人。

文章曝光後，網友紛紛表示「我覺得蠻好看的啊，很喜歡看那些法國人的反應」、「哪有一直誇，用心程度屌打一堆YTR啦」、「喜歡看外國人體驗台灣文化的反應，不論好壞」、「節奏很強，可以舒適流暢的看完，有一些哏會讓人想到就回頭複習笑一笑」、「我在看，而且我感覺很好，影片內容沒有一味的吹捧，影片來賓不能適應的或感覺不好的也都能從回應看出來，蠻有趣的」、「我覺得不錯啊，感覺他很親切，又願意跟國外推廣台灣。我們很缺邦交國，說不定有機會可以增加國外對台灣的了解？」

▲▼酷的夢。（圖／翻攝自instagram／kudream）

▲有網友大讚酷的影片有中英文字幕。（圖／翻攝自instagram／kudream）

還有一名網友回文指出，「外國人會看酷的影片」，她和身邊的朋友，以及在國外的台灣人都會看酷的影片，雖然不算是忠實觀眾，但需要和不同語言的朋友打發時間時，都會點開酷的影片，因為「他的影片都有中英文字幕，內容也很平易近人」，且因為大多是台灣主題，也可以和外國朋友一起討論台灣，「歐洲人和澳洲人都難以置信而且看的時候都會驚呼，非常有趣」，也說若是台灣其他YTR也都有上英文字幕，就可以更方便給外國人觀看。

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