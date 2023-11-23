郭柯侯馬朱火爆散會　蕭敬嚴：真的是X你X的

▲藍白合會談現場，柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲、獨立參選人郭台銘宣布結盟，於23日邀請國民黨參選人侯友宜一齊參與，但是2個小時的會談氣氛火爆，最終雙方不歡而散。對此，前國民黨發言人蕭敬嚴發文砲轟，「廢話一大堆！要不要合作就一句話，有這麼困難嗎？」

「我真的是X你X的！」蕭敬嚴23日晚間發文表示，「等了你們一整天，最後配合你們，去現場還要給你們羞辱，有沒有搞錯啊？？？？？」

蕭敬嚴說，「廢話一大堆！要不要合作就一句話，有這麼困難嗎？？？丟臉給全台灣人看！大家看了能不氣嗎？！！」

然而，網友看完卻不認同蕭的發言，「你發這篇文章更丟國民黨年輕人的臉」、「小不忍亂大謀，最後一天啊，侯友宜都在忍，你們不能忍，你們算哪顆蔥，選不上總統跟你們沒關係，跟國民黨有關係」、「稍安勿躁，這樣無助於事」、「蹲的越低，跳的越高，現在就是各自努力，爭取更多的認同，不合也是好事，合也該挑對象，找出爾反爾沒有誠信的人根本不值得」。