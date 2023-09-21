入秋首波東北風來了！中秋連假「北台灣雨多」　各地賞月機率曝

▲中秋連假天氣不穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周受到東北風影響，天氣大致可分為兩階段變化，明日到下周二水氣較少，基隆北海岸、大台北、東半部整天有雨；下周二以後水氣增加，降雨範圍再擴大，北部、東部持續有局部短暫陣雨，且類似天氣將續到中秋連假初期。

氣象署預報員陳姵安表示，未來一周都受到東北風影響，明日到下周二主要降雨區域為基隆北海岸、大台北、東半部，整天都有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、各山區有局部短暫雷陣雨。

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下周二以後水氣增加，降雨範圍擴大，北部、東部持續有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，類似天氣會持續到中秋連假初期，中秋節雲量較多，北部、東部降雨機率高，賞月機會相對小，中南部賞月機會則相對高。

另菲律賓東方海面未來將有大低壓帶生成，屆時有機會出現熱帶系統，但目前預報看來強度分歧大，還需要持續觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

臉書粉專林老師氣象站表示，入秋後，首波東北風南下，微弱鋒面高緯度通過後，明日至下周二環境轉為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區雲量增多，水氣增加，局部轉為陰短暫雨的天氣。

由於此波冷空氣並不明顯，加上位處偏北緯度，白天高溫略為下降，高溫維持在攝氏29至31度之間，早晚溫度下降較為明顯，降雨比降溫來的顯著。而其它地區影響不大，仍為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，各地低溫仍維持為攝氏24至26度之間。