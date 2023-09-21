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威力彩飆7.2億！4生肖掌握「旺財5關鍵」...秒讓財神爺找上

（示意圖／張文玠攝）

▲今晚財神爺會不會送出大獎呢！（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩頭獎25連摃，今（21）晚開獎頭獎累積金額預估上看7.2億元，預計將又掀起一波買氣，希望能夠得到財神爺的眷顧，中大獎成為幸運兒！國際命理學專家楊登嵙就分析指出，今天有4生肖財運爆棚，並提供五大旺財中獎方法，選擇2吉時投注，就有機會成為下一個億萬富翁。

楊登嵙提供的5大旺財中獎方法：

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1.楊登嵙指出，今日財運最佳的生肖是屬虎、馬、羊和狗的朋友，這幾個生肖可千萬不要錯失當7.2億富翁的機會。

2.財神方在北方、東方：不管您是在家裡或其他地方，以今天所居住的位置為中心點，依照方位去購買彩券，像今天「財神方」是在北方或東方，可以家裡或住處為中心，往北方或東方的彩券行購買彩劵或刮刮樂。

3. 彩劵行坐向向北及東今日財運較旺，容易開出大獎。

4. 輕捏鼻、輕拉耳累積福財氣：鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把8億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

5. 幸運色是金水色系： 9月21日幸運色是金水，金:白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、歸色，水:藍色、黑色等，穿著這金水色系，財運更旺。

旺財時間為11至15點、19至20點，可以在這些時段至彩券行購買，或許財神爺眷顧的就是你。

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