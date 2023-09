李昌鈺涉「捏造證據」致2男冤獄30年　康州同意付8億和解金

▲李昌鈺現任紐海芬大學榮譽教授。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

美國聯邦法院先前裁定,知名刑事鑑識專家李昌鈺(Henry Lee)對於1985年康乃狄克州一樁謀殺案審判「捏造證據」負有責任,導致2名男子蒙受30年冤獄。衛報20日報導,如今康乃狄克州同意支付2520萬美元(約新台幣8億元)和解金給這兩名男子。

依據Hartford Courant披露的消息,康乃狄克州檢察長湯偉麟(William Tong)本周宣布,入獄數十年的柏奇(Ralph Ricky Birch)與亨寧(Shawn Henning)同意以2520萬美元進行和解,兩人依據和解協議將分別獲得1260萬美元,但這必須先得到州議會批准。

湯偉麟辦公室及原告律師的聯合聲明提到,「很高興在原則上達成協議,解決問題,符合各方最佳利益。」這份和解協議可能在2024年初獲得批准。報導指出,和解金額不到原告先前在法律文件要求6000萬美元的一半。李昌鈺在紐海芬大學的助理20日拒絕對和解一事發表評論。

