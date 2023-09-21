李昌鈺涉「捏造證據」致2男冤獄30年　康州同意付8億和解金

▲李昌鈺現任紐海芬大學榮譽教授。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦法院先前裁定，知名刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）對於1985年康乃狄克州一樁謀殺案審判「捏造證據」負有責任，導致2名男子蒙受30年冤獄。衛報20日報導，如今康乃狄克州同意支付2520萬美元（約新台幣8億元）和解金給這兩名男子。

依據Hartford Courant披露的消息，康乃狄克州檢察長湯偉麟（William Tong）本周宣布，入獄數十年的柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning）同意以2520萬美元進行和解，兩人依據和解協議將分別獲得1260萬美元，但這必須先得到州議會批准。

湯偉麟辦公室及原告律師的聯合聲明提到，「很高興在原則上達成協議，解決問題，符合各方最佳利益。」這份和解協議可能在2024年初獲得批准。報導指出，和解金額不到原告先前在法律文件要求6000萬美元的一半。李昌鈺在紐海芬大學的助理20日拒絕對和解一事發表評論。

CT agrees to $25M settlement with two men convicted of murder based on Henry Lee’s testimony https://t.co/jKuZD69iPs — Hartford Courant (@hartfordcourant) September 19, 2023

柏奇與亨寧被控在1985年12月1日殺害65歲男子卡爾（Everett Carr）遭定罪，當初證據之一就是李昌鈺的證詞，稱在死者家中的一條毛巾上發現血跡，但在上訴程序再度檢測後，卻發現那塊污漬並非血跡。此外，沒有證據顯示2名被告與此案有關，他們的衣服或車內都未發現血跡，與犯罪現場發現的毛髮及40多個指紋皆不相符。

柏奇與亨寧在謀殺案發生當年分別為17歲及18歲，在1989這一年被定罪後坐牢數十年，柏奇因一名法官下令重新審判在2019年獲釋，亨寧則於2018年獲得獲得緩刑。2020年，兩人的重罪謀殺（felony murder）定罪被撤銷，他們隨後向聯邦法院提出錯誤定罪的訴訟，對李昌鈺、8名警方調查人員與整個新密爾福鎮提告。

兩人的定罪2020年遭撤銷時，李昌鈺曾為自己辯護表示，「在我57年職涯生活中調查過8000多起案件，從來沒有被指控任何不當行為或蓄意提供錯誤證詞，這是我頭一次必須捍衛自己清白的案件。」

到了今年7月，美國聯邦法院裁定李昌鈺對於這樁謀殺案審判「捏造證據」負有責任。康乃狄克州聯邦法官勃登（Victor Bolden）稱，李昌鈺並未提出證據來支持他的證詞，「他除了陳述自己進行檢測，案件紀錄卻未包含進行過這類檢測的證據」，「而且這份紀錄還有證據顯示，實際進行過的檢測沒有顯示血液的存在」。

李昌鈺後來發布長篇聲明堅決否認指控，並稱對裁決結果感到失望，「我沒有動機或理由捏造證據。我對於毛巾的化學檢測，並未直接表明柏奇、亨寧或任何其他人是這起犯罪嫌疑人。此外，我在他們審判中的科學證詞也包括無罪證明，例如他們衣服上血液檢測為陰性，這能為他們開脫罪名。」

李昌鈺指出，他的鑑識工作在2人被認定嫌犯之前進行，且謀殺案發生到辯方專家再度檢測毛巾的20年之間，血跡可能褪去，「我是一名法醫科學家，我只是在法庭上展現我的科學發現。我的職責並非在審判期間決定引入什麼證據，以及向證人提出什麼問題。」