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男友不想要　她獨力生下女兒養不起...心一橫13萬賣了

出生僅僅3天的嬰兒，竟被親生母親以人民幣3萬元（約新台幣13萬元）的價格賣掉。（圖／翻攝自中新網）

▲出生僅僅3天的嬰兒，竟被親生母親以人民幣3萬元（約新台幣13萬元）的價格賣掉。（圖／翻攝自中新網）

圖文／CTWANT

出生僅僅3天的嬰兒，竟被親生母親以人民幣3萬元（約新台幣13萬元）的價格賣掉。大陸內蒙古自治區赤峰市公安局元寶山區分局近日破獲一起拐賣兒童案，抓獲5名嫌疑人，成功解救一名被拐賣兒童，目前5人均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

中新網報導，一名錢姓女子15日前往元寶山區公安分局報案，稱自己出生3天的孩子被人以3萬元的價格販賣。接到報案後，元寶山區警方立即展開偵查，並迅速鎖定嫌疑人。經過4個小時的奮戰，偵查員成功將被拐賣兒童解救，同時將犯罪嫌疑人周某、鄭某、孫某、吳某4人抓獲。

經訊問，錢女供稱，她在外地務工期間結識了一名男子，經過一段時間相處，2人確定了戀愛關係並同居，自己也於不久後懷孕，但男子不願接受這個孩子。今年5月，錢女回到了元寶山區，決定將孩子生下，然而在產前住院期間，她常常感慨自己經濟狀況不佳，無力撫養即將生下的孩子。

就在此時，周某和鄭某聽聞錢女的情況，便主動與其聯繫，表示可以幫助她將孩子送到好的家庭，並承諾對方會支付一筆錢。雙方在一番討價還價後，最終錢女以3萬元的價格將尚未出生的孩子「預支」給孫某夫妻。

錢女在醫院產下女嬰後，幾人按照事先商定的計劃，由生母將孩子「遺棄」在長凳上並離開，隨後孫某夫妻迅速趕來將孩子抱走，並給中間人周某和鄭某支付1萬元費用。親手賣掉親生女兒2天後，錢女心生悔意，想要尋回孩子，然而卻無法聯繫上孫某夫妻，於是前往元寶山區公安分局報案並自首。

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