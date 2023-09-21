幼童感染咳到吐！A流持續爆發「RSV也來」呼吸喘或肋骨凹

▲近期除了A流之外，幼童感染RSV的比例也逐漸升高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇指出，今年除了A流持續爆發之外，RSV（呼吸道融合病毒）也來攪局，進入這周最常見的呼吸道病毒感染前三名，最後則是腺病毒。

顏俊宇20日深夜在臉書發文表示，他近期看診時觀察到，不少2歲以下的嬰幼兒被RSV感染；這些幼童的共通點，就是都有去托嬰中心或保姆家。

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顏俊宇說，幼童感染RSV後會發39度的高燒3至5天，同時出現嚴重咳嗽痰、鼻涕很多的症狀，甚至會咳到吐；許多來看診的幼童，經過快篩後確認是RSV病毒感染，但慶幸的是孩子們沒有出現呼吸喘或肋骨凹的情況，否則就要轉診大醫院做進一步檢查治療。

根據疾病管制署的傳染病統計，這周呼吸道病毒感染前三名為A型流感、RSV及腺病毒，讓顏俊宇感嘆「果然和診間我看到的狀況蠻符合的」，「話說很多爸媽覺得小朋友一直在感冒很崩潰～公費流感疫苗即將10月初開打，到時疫苗到貨會再通知大家，記得讓小孩多一層保護力喔」。

網友看完紛紛留言，「我小孩就是中RSV」、「沒錯，RSV痛苦中，很難餵藥，一餵就容易吐，連帶奶也不喝，好慘，擔心脫水」、「RSV真的好可怕，當時女兒發高燒又呼吸很喘、肋骨凹，真的嚇死我了」、「我家過敏+氣喘的兒子，上上週氣喘很嚴重，血氧都在掉，9/7去部桃急診住院，抽血結果和抽痰送驗結果，發現是同時中『黴漿菌』跟『RSV』兩種在身上。抓著很用力在抗拒治療的小孩吸蒸氣吸氧氣真的是累死大人了」。

此外，也有醫師留言，「我們這邊跟學長的觀察一樣，很多發燒患者驗出流感、RSV，流感疫苗趕快打起來比較重要」、「感染RSV喘起來的小寶寶真的很可憐」。

據了解，RSV（呼吸道融合病毒）是常見的病毒，任何年齡層的人都可能被感染，但嬰幼兒是高風險群，常見症狀為發燒、咳嗽、鼻塞及肋骨或胸骨凹陷、鼻翼煽動等，感染突性為飛沫或接觸，好發於冬天和早春。