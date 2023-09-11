威力彩飆5.2億！12生肖致富關鍵曝　第一名正、偏財雙旺

▲威力彩今晚頭獎上看5.2億元。（示意圖／CTWANT提供）

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威力彩今（11）晚開獎，頭獎上看5.2億元。命理師「塔羅牌老師艾菲爾」分享12生肖未來2年財運走向，其中一些生肖可能會迎來財富的機遇，其他生肖則可能面臨財務挑戰，但這種影響並不是絕對的，因為個人的決策和努力也會發揮關鍵作用。要時刻保持謹慎，精打細算，制定合理的財務計畫。

財運上升的生肖：

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第一名、生肖龍：本命旺財

事業順利，收入穩定，有機會獲得意外之財或者繼承遺產。

第二名、生肖猴：正財滿滿

工作表現出色，得到上司和同事的認可，有加薪或升職的機會。

第三名、生肖蛇：外出得財

適合從事與旅遊、貿易、教育等相關的行業，有機會結識有利的人脈，拓展業務或者學習新知識。

第四名、生肖豬：家財萬貫

家庭和睦，夫妻感情甜蜜，有可能收到親友的禮物或者贈金，也有可能投資房產或裝修家居。

第五名、生肖鼠：意外之財

運氣佳，有可能中獎或發現寶物，也有可能從小投資中獲得豐厚的回報。

財運持平的生肖：

第六名、生肖兔：小有收穫

財運將小有收穫，雖然工作可能會辛苦，但能夠得到一定的報酬。要注意理財規劃，不要盲目跟風或者冒險。穩健的理財計劃和適度的儲蓄將有助於穩定財務狀況。

第七名、生肖牛：收支平衡

收支將保持平衡，工作相對穩定，沒有太大的變化。這段時間需要特別注意節約用錢，避免浪費或者過多借貸。謹慎的財務管理有助維持穩定的經濟狀況。

第八名、生肖雞：勉強維持

財運勉強維持，工作壓力可能較大，收入不會很高。在這個階段，需要積極學習新技能，提升自己的競爭力，以便在職場中更好地表現。

第九名、生肖馬：起伏不定

財務狀況起伏不定，工作時好時壞，收入不太穩定。在這個時期，需要更多的努力和毅力，不要輕易放棄或失去信心。靈活應對各種挑戰，並保持財務目標的堅定追求，將有助於渡過波瀾起伏的時期。

財運低迷的生肖：

第十名、生肖羊：花費大於收入

可能會發現花費大於收入，工作缺乏動力或創意，導致收入不足以滿足自己的需求和慾望。在這段時間內，需要特別注意情緒和消費行為的控制。制定嚴格的預算和理性的支出計劃，以避免不必要的浪費。同時，也要尋找新的工作機會或提升自己的技能，以改善財務狀況。

第十一名、生肖虎：破財多於得財

這段時間可能會面臨破財多於得財的情況，工作可能遇到困難或挫折，導致收入減少或停滯不前。在這個階段，要特別注意身體健康和安全問題，避免不必要的風險和支出。尋求職業支持和職業諮詢，可能有助於應對工作方面的挑戰，重新找到經濟平衡。

第十二名、生肖狗：失去財富資源

可能面臨失去財富或資源的情況，工作受到打擊或影響，導致收入降低或中斷。在這個時期，要積極尋求他人的幫助和支持，可能需要重新評估個人財務狀況，並制定緊急財務計劃，同時保持樂觀態度，相信自己可以克服困難，逐漸恢復財務穩定。

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