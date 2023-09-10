中原迎新宿營出事！噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

▲中原大學迎新小隊隊呼，讓網友直呼低級「猴味好重」。（圖／翻攝Dcard）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

每年9月是大學入學季，各校都會舉辦迎新宿營來讓大一新鮮人能夠融入大學生活，不過中原大學一名女學生卻忍不住爆料，小隊隊呼充斥著髒話，還有精液、包皮垢等字眼，讓人非常不舒服，「現在好後悔參加宿營」。校方事後接獲消息，第一時間出面回應，並表示，「未來會再加強宣導的力道，不再讓類似的事件發生。」

中原大學女新生8日在Dcard發文，她說滿心期待參加大一的宿營，結果隊呼看得令人相當不舒服。隊呼中不但有髒話，還提及精液、包皮垢，她說還在鬼月辦夜教，「現在好後悔參加宿營」。

貼文曝光之後，立刻引發網友討論，「好低級喔」、「這文筆感覺猴味好重」、「這種白癡陋習什麼時候才能根除」、「可以跟性平會申訴喔！要讓他們知道這實在不好笑才是」、「這麼多搞腥羶色被罵的案例，這些白癡還敢這樣玩啊」。

對此，校方在接獲訊息後，也發表回應，「中原大學一直以來對於各系系學生會辦理的聯合活動時，包括迎新宿營、聯誼舞會等活動，均反覆持續的宣導性平、社會秩序及安全等相關注意事項，但仍舊發生此次讓參與活動的新生感受不佳的隊呼事件，誠屬遺憾，未來會再加強宣導的力道，不再讓類似的事件發生。」

校方也強調，第一時間已請營隊總協向同學道歉並立即更改隊呼，後續會依性別平等教育法的規定進行處理。學校會以此事件為鑑，持續與社團學生宣導及溝通，辦理任何活動都必須尊重性別差異、消除性別歧視、並提升活動內涵，避免違反社會秩序及觀感，共同營造性別平等及友善的學習環境。