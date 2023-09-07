　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東縣東港鎮長黃禎祥涉賄　一審被判當選無效…黃上訴到底

▲東港鎮長黃禎祥 。（圖／資料照）

▲東港鎮長黃禎祥 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮長黃禎祥在去年鎮長選舉時，參加鎮民入厝餐會時包了1600元紅包，被另一候選人林漢丑檢舉涉嫌賄選，向屏東地方法院提出當選無效，法院審理，以他說法反覆，認為黃禎祥為圖勝選，對有投票權之人交付賄賂，6日一審判當選無效。黃禎祥認判決不公，收到判決書後將提出上訴。

雖黃禎祥表示要上訴，但有意接替參選鎮長人選，目前紛紛表態，逐漸浮出抬面。

黃禎祥在競選期間賄選，去年11月5日晚間9點，黃未收到邀請，也與鎮民A2（代稱）素不相識，就參加A2入厝餐會，拿出1600元向A2賄選。

黃在審理時表示，他與A2並非素不相識，參加A2入厝餐會，沒有偕同競選團隊，是基於私交到場祝賀並致贈禮金，沒有交付賄款影響選情，此部分經屏東地檢署不起訴，高雄高分檢駁回再議確定。

合議庭認為，本院審酌被告先於刑事案件警詢時否認有致贈禮金，復改稱有交付紐包2000元，但A2沒有收，又於本院對於交付1 600 元予A2收受乙節不爭執，可知被告歷次陳述反覆丶不一；反觀證人A2於警詢、偵訊時始終陳稱有於上開時、i也收受被告 交付之1600元，且A2與被告彼此無仇恨或利害關係，立場中立，應無構陷被告而為不實陳述之動機，並經鏹人具結程序擔保所述屬實，是A2之證述自較被告可信。

合議庭又說，黃男於參選後，透過A2友人介紹而向A2 拜票，可知A2與被告勉強可稱認識，別無其他交情，A2亦未邀請被告參與入厝活動；再者，被告警詢時始終否認有交付 入厝禮金，可證被告明知候選人於選舉期間積極參與選區內 所舉行各類禮俗活動雖屬常態，然對於有投票權之選民，如 無合理堅強的理由，應避免交付金錢或其他有價值之物品， 否則易啟人疑竇。

111年11月5日舉辦入厝活動時距 離還舉不足1月，斯時還情競爭激烈，候選人之行為均易影 攀選民之投票意向，而被告與A2別無其他交情。被告未獲邀請而逕自到場參與上開活動，顯係出自選舉目 的，藉以增加嚗光之機會，被告亦自承於參與上開活動期間 有向與會者自我介紹與拜票，然被告竟在上開活動散場前， 交付1,600元予A2，令A2增加心理負擔。

A2乃出言提醞：「選舉期間這樣不太好」等語並拒絕被告，顯見A2已有察覺被告逕自到場拜票丶交付金錢等均與選舉有關，被告卻仍執 意為之，致A2迨於人情壓力而允受。頫見被告欲利用一般人無故收受款項後可能增加之心理負擔，藉以影零A2之投票意向，應已構成賄選之對價關係，核屬對於有投票權之人交付 賄賂之賄選行為。

至被告雖稱入厝活動其他與會者亦有饑贈更高價格之缸包或禮物云云，然上開入厝活動均為A2之親朋好友、員工及廠商，且經A2邀請始參與；被告與A2彼此並非熟識，被告亦未受邀請，自不能與其他活動與會者祖提並論，是被告所辯，尚難憑採。從而，足認被告為圖勝選，對於有投票權之人交付賄 賂，而約其投票權為一定之行使行為，已堪認定。判決黃禎祥當選無效。

ET快訊
獨／必比登豬腳店收小費開發票了！　豬公加4行字
iPhone 15 要來了！外媒分析「預購時間曝光」
快訊／威力彩下期飆5.2億　今晚邁入22連槓！
快訊／汐止驚傳砍殺　19歲男突被砍3刀
賓士爆乳媽被傳「半裸刺青照」　氣炸發聲
北市大直連棟民宅「龜裂傾斜」！夫妻抱孩逃離　現場畫面曝
25戶居民緊急撤離！　北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／汐止驚傳持刀砍人案　19歲男羽球場聊天突被砍3刀

快訊／北市大直民宅「龜裂傾斜」夫妻抱小孩逃離　現場畫面曝光

快訊／北市警小隊長「手插口袋」赴檢　偽造文書罪10萬交保

5歲男童突開門衝下車！遭對向車猛撞「重創頭部」命危　影片曝光

屏東縣東港鎮長黃禎祥涉賄　一審被判當選無效…黃上訴到底

男子採竹筍迷路　「手機不智慧」119利用基地台順利找到人

竹北天坑案恐不單純！檢調搜出「百萬現金」　工務處長遭帶回

快訊／台中電桿傳爆炸聲！帝國糖廠旁市場8攤位燒光　台電回應了

市價3億！4泰旅客帶「50公斤海洛因」入境遭抓　檢警溯源追查中

快訊／男大生打工下班遭2車撞輾亡　2肇事駕駛各獲7萬、3萬交保

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

快訊／汐止驚傳持刀砍人案　19歲男羽球場聊天突被砍3刀

快訊／北市大直民宅「龜裂傾斜」夫妻抱小孩逃離　現場畫面曝光

快訊／北市警小隊長「手插口袋」赴檢　偽造文書罪10萬交保

5歲男童突開門衝下車！遭對向車猛撞「重創頭部」命危　影片曝光

屏東縣東港鎮長黃禎祥涉賄　一審被判當選無效…黃上訴到底

男子採竹筍迷路　「手機不智慧」119利用基地台順利找到人

竹北天坑案恐不單純！檢調搜出「百萬現金」　工務處長遭帶回

快訊／台中電桿傳爆炸聲！帝國糖廠旁市場8攤位燒光　台電回應了

市價3億！4泰旅客帶「50公斤海洛因」入境遭抓　檢警溯源追查中

快訊／男大生打工下班遭2車撞輾亡　2肇事駕駛各獲7萬、3萬交保

時代雜誌「AI領域百大影響力人物」　唐鳳、黃仁勳入列

江坤宇揮棒身體不適退場　中信兄弟回報最新傷勢

U18／稻葉注意到了！孫易磊6球全好球再破生涯最速　隊友大叫喊帥

強尼喜多川淫行曝光「破紀錄成就」被刪！傑尼斯：明智的決定

私訊被狂塞魯夫照「是你嗎」　喬瑟夫cos神還原！網驚：一模一樣

「大師兄」滿貫砲單局灌5分！味全龍6比3揚威桃園

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

潔西卡露一手百萬勞力士金錶　疊搭卡地亞釘子手環貴氣遊義大利

低壓水彈再轟2天！3地區「雷雨狂襲」嚴防淹水　太陽露臉時間曝光

快訊／威力彩下期飆5.2億　今晚邁入22連槓！

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

社會熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

PLG前球星偷吃女球迷　被離婚現況與收入曝

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

即／剛喊：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

男大生是獨子…挨撞噴對向遭輾斃！父心碎：有夠倒楣

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

按摩師看「裸背女客翻身」用手嘴猥褻慘了

士爆乳媽超壞身教　逆停路中送2孩上學

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

「小鳥要啾啾啾了！」車行老闆激戰重機女騎士

更多熱門

相關新聞

誘騙女房仲性侵未遂留千元　色男遭判2年6月

誘騙女房仲性侵未遂留千元　色男遭判2年6月

屏東縣李姓男子以看出租屋為由，誘騙受委託的女房仲到場看屋，趁機欲其性侵，對方反抗未得逞，但手臂等多處受傷，李男事後留下1000元，要對換取被害人原諒，被害人不堪被辱，報警查獲，屏東地方法院依強制性交未遂罪判有期有期徒刑2年6個月，可上訴。

屏東執法單位齊聚屏東地檢　宣示查賄決心

屏東執法單位齊聚屏東地檢　宣示查賄決心

竹縣議員范振龍「1票1萬2」遞補當選無效

竹縣議員范振龍「1票1萬2」遞補當選無效

民眾黨主委挺李全教　他酸「全教大仔」：難怪黨部小弟覺得自己輕罪

民眾黨主委挺李全教　他酸「全教大仔」：難怪黨部小弟覺得自己輕罪

騎電輔自行車閃狗自摔　重判10月

騎電輔自行車閃狗自摔　重判10月

關鍵字：

屏東地方法院黃禎祥鎮長賄選當選無效

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

NIKE新鞋打對折現省2千

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

畫面曝！峇里島電梯急墜34樓　5人變形慘死

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面