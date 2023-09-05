枋寮漁港單車婦落海　海巡+2漁民下海救人！CPR送醫救回

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所於今(5)日上午11時許，安檢人員楊小組長於港區巡視時發現1名70多歲婦人枋寮漁港加油站旁騎乘單車不慎落海，隨即通報安檢所人員趕往現場救援，救起後，發她已無意識，經以CPR急救送醫，恢復了心跳，目前住院觀察。

▲枋寮安檢所安檢人員及熱心民眾救援墜海婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮安檢所安檢人員楊小組長於港區巡視時剛好看到這名婦人在港區加油站旁落海，立即通報胡所長率隊至現場實施救援，並通報屏東縣政府消防局第三大隊枋寮分隊及屏東縣警察局枋寮分局協處。

胡所長到場見狀持遙控式動力救生圈，奮不顧身跳入水中救援，現場2名漁民朋友見狀，熱心駕駛膠筏協助救援，並成功救援至該膠筏上，惟她已無意識，胡所長持續施以CPR至救護車抵達現場送往枋寮醫院搶救，經急救後已恢復心跳，持續住院觀察。

南部分署第六岸巡隊表示，藉由平時各項演練強化各項裝備操作熟悉度，使實際狀況發生時能大大提升救援效率；另呼籲民眾於從事水域遊憩或於港區活動時，務必評估天候、海象及活動範圍，並注意自身安全，倘遇突發狀況或發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，該署將立即提供各項協助，第一時間投入救援。