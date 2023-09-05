　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

枋寮漁港單車婦落海　海巡+2漁民下海救人！CPR送醫救回

記者陳崑福／屏東報導　

海巡署南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所於今(5)日上午11時許，安檢人員楊小組長於港區巡視時發現1名70多歲婦人枋寮漁港加油站旁騎乘單車不慎落海，隨即通報安檢所人員趕往現場救援，救起後，發她已無意識，經以CPR急救送醫，恢復了心跳，目前住院觀察。

▲枋寮安檢所安檢人員及熱心民眾救援墜海婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮安檢所安檢人員及熱心民眾救援墜海婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮安檢所安檢人員及熱心民眾救援墜海婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮安檢所安檢人員及熱心民眾救援墜海婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮安檢所安檢人員楊小組長於港區巡視時剛好看到這名婦人在港區加油站旁落海，立即通報胡所長率隊至現場實施救援，並通報屏東縣政府消防局第三大隊枋寮分隊及屏東縣警察局枋寮分局協處。

胡所長到場見狀持遙控式動力救生圈，奮不顧身跳入水中救援，現場2名漁民朋友見狀，熱心駕駛膠筏協助救援，並成功救援至該膠筏上，惟她已無意識，胡所長持續施以CPR至救護車抵達現場送往枋寮醫院搶救，經急救後已恢復心跳，持續住院觀察。

南部分署第六岸巡隊表示，藉由平時各項演練強化各項裝備操作熟悉度，使實際狀況發生時能大大提升救援效率；另呼籲民眾於從事水域遊憩或於港區活動時，務必評估天候、海象及活動範圍，並注意自身安全，倘遇突發狀況或發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，該署將立即提供各項協助，第一時間投入救援。

ET快訊
快訊／17縣市豪大雨特報！　一路下到晚間
私吞3.1億古柯鹼！　毒梟遭「連人帶錨丟下海」
選總統幹嘛！　柯媽媽開酸：有人怕輸找麻煩
林襄26歲生日好消息！　馬傑森上一軍
我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求：幫我討公道
高麗菜一顆飆破400元！　比肉還貴
侯佩岑暴瘦剩48公斤！　上圍縮水
快訊／國家警報響！　劇烈降雨強襲4地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

深偽不只換臉　詐團仿親人聲音行騙！兩退休族鬼月遭騙近300萬

枋寮漁港單車婦落海　海巡+2漁民下海救人！CPR送醫救回

我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求媒體：幫我討公道

離奇！台中男騎車閃狗自摔未就醫　自鎖屋內大量流血昏迷2天

三寶大媽闖紅燈！被警抓包竟脫口罵「你是賤民」...脫序畫面曝

彎道突現來車！女駕駛「閃車」直衝騎樓卡階梯　臉色發白嚇壞

違停男不甩鳴笛勸離！被開單竟嗆聲　警吼11次蹲下...他秒慫

海葵「暴力風雨」強襲！木瓜、香蕉倒一片　高雄農損慘況曝

前台南市議長郭信良涉貪被訴　檢方建請從重量刑+褫奪公權

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

深偽不只換臉　詐團仿親人聲音行騙！兩退休族鬼月遭騙近300萬

枋寮漁港單車婦落海　海巡+2漁民下海救人！CPR送醫救回

我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求媒體：幫我討公道

離奇！台中男騎車閃狗自摔未就醫　自鎖屋內大量流血昏迷2天

三寶大媽闖紅燈！被警抓包竟脫口罵「你是賤民」...脫序畫面曝

彎道突現來車！女駕駛「閃車」直衝騎樓卡階梯　臉色發白嚇壞

違停男不甩鳴笛勸離！被開單竟嗆聲　警吼11次蹲下...他秒慫

海葵「暴力風雨」強襲！木瓜、香蕉倒一片　高雄農損慘況曝

前台南市議長郭信良涉貪被訴　檢方建請從重量刑+褫奪公權

「藍綠媒體都對我攻擊！」　郭台銘突怒飆：再不反映民意「不再受訪」

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

小孫女「手抱胖狗狗」睡午覺！頭上還有一隻瓦斯桶　阿嬤曬幸福照

盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅　電話接到手軟喊：賣擱卡阿

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

周思齊看高家4兄弟長大　曝高國輝「球狂」事蹟

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

社會熱門新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

嘉義縣28歲男遭4煞押走　疑遭打死丟包產業道路

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

台中7歲女童9樓墜亡　檢相驗結果出爐

海陸中尉陳屍榕樹下　死前曾打求救電話

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

颱風天路邊出現「垃圾山」　彰市將開罰150人

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

大安森林公園驚見遛鳥俠！邊走邊摸嚇壞人

即／高雄市議員黃明太涉炒股遭起訴

涉收賄勒索逾千萬　前台南市議長郭信良遭起訴

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

更多熱門

相關新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

高雄鼓山漁市場4日深夜11時33分發生墜海事件，兩名男子酒後因手機充電問題發生爭吵，其中一名男子隨後及墜海。警方獲報後，立刻出動2車1艇7人前往搜救，但男子被救起時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治死亡。警方事後連繫男子父親，全案報請檢方釐清死亡原因。

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

船東颱風夜檢查船隻　廂型車手煞車失靈墜海

船東颱風夜檢查船隻　廂型車手煞車失靈墜海

即／高雄旗津渡輪站前鐵馬租賃站起火　消防涉水灌救

即／高雄旗津渡輪站前鐵馬租賃站起火　消防涉水灌救

高雄彌陀漁港廂型車墜海　駕駛送醫不治

高雄彌陀漁港廂型車墜海　駕駛送醫不治

關鍵字：

第6岸巡隊枋寮漁港婦人墜海單車

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面