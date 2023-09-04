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中和凶宅轉手4任屋主　房仲揭詭異巧合：買家離奇蒸發

（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲凶宅前兩任屋主接在屋內輕生（示意圖／Pixabay）
圖文／CTWANT

對租屋族或購屋族來說，不論是租賃或是購買房屋，除了預算、地點考量，曾經發生事故的房子往往讓人敬而遠之。擁有10多年經驗的房仲蔣京叡透露，自己剛出道不久，曾經手新北市中和區1間套房，當時屋主誠實告知就是「凶宅」，有2位女屋主在房內輕生，後來買賣過程雖然順利，買家卻詭異失聯。

《三立新聞網》報導，蔣京叡回憶，他10多年前剛從事房仲工作時，曾經手1間15、16坪左右的套房，地點是當時堪稱中和第一豪宅的摩天大樓，賣家為第3任屋主，對方委託時坦承告知，第1任屋主持有期間，曾有1名酒家女在房內自縊，後來1名工作穩定的女教師接手房子，不久後竟以相同方式離世。

蔣京叡表示，第3任屋主透過法拍取得該套房，不知為何開價直接打7折，以350萬元急售，自己當時雖然有些疑惑，但為了業績還是接下委託，隨後特地買了金紙、香到現場拜拜，徵求2位「前屋主」是否願意讓房子再度轉手，當下獲得3個允茭，且冥冥之中似乎有股力量幫忙，短短1週內房子就順利成交。

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報導指出，接手套房的買家是1名當鋪老闆，簽約時說要把房子登記在1名從事「小吃業」的女性名下。蔣京叡一問之下才得知，該名女子其實是酒家女，因為是當舖老闆的小老婆，所以男方幫忙買房，以便金屋藏嬌。

由於第1任屋主也是酒家女，蔣京叡當時心裡有些發毛，認為「冥冥之中有安排？是一種交替或循環？」但他畢竟只是房仲，既然物件已順利成交，也不願過度糾結。沒想到，交屋後不久，蔣京叡就收到銀行端訊息，說第4任屋主已許久未繳房貸，希望仲介幫忙聯絡，結果他也一樣找不到委託人，真相至今不得而知。

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