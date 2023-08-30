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烏克蘭對俄國6州發動「最大規模」無人機攻擊　摧毀數架軍機

▲▼普斯科夫州一座軍用機場遭無人機襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲普斯科夫州一座軍用機場遭無人機襲擊。（圖／翻攝自推特） 

文／中央社

根據外媒報導，烏克蘭一夜之間對俄國境內展開迄今最大規模的無人機攻擊，摧毀數架軍用運輸機。俄方聲稱烏軍無人機攻擊境內至少6個州。

根據路透社，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內至少6個州的目標，其中包括摧毀一座機場的數架軍用運輸機。這是基輔扭轉局勢的行動中，迄今對俄境最為廣泛的攻擊之一。

俄羅斯官員聲稱，北斯哥夫州（Pskov）、布揚斯克州（Bryansk）、卡路加州（Kaluga）、利珊州（Ryazan）、莫斯科州、吉洛夫州（Kirov）奧羅夫（Orlov）遭到攻擊。

在距烏克蘭600多公里、位於俄羅斯北部的北斯哥夫州一座軍用機場發生大火。俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）報導，至少4架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機受損，其中兩架「起火」。

北斯哥夫州長在通訊軟體Telegram上發布的影片顯示，現場發生大火，還傳出警報和爆炸聲響。網上流傳的其他影片顯示，北斯哥夫市周圍防空系統正在運作。北斯哥夫市距俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國愛沙尼亞邊境以東僅32公里。

莫斯科聲稱擋下所有針對俄羅斯的攻擊。俄羅斯官方通常都將烏克蘭所有無人機攻擊描述為不成功，無論地面損失情況如何。

基輔方面沒有發表評論。烏克蘭通常不會針對俄羅斯境內領土的具體攻擊置評，但表示有權出於自衛打擊軍事目標。

發生攻擊之際，基輔當局指出，俄羅斯對烏克蘭首都發動數月來最大規模的空襲，造成至少2人死亡。法新社報導，烏克蘭空軍在聲明中表示，俄軍「28枚巡弋飛彈和15架攻擊型無人機被摧毀」。聲明中並說，俄軍總共發射44枚飛彈。

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