新藥引進有望縮短至1年！健保署明年成立專責單位+籌設百億新藥基金

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了加速新藥效益評估，健保署長石崇良今（30）日透露，將成立醫療科技評估（HTA）專責單位，明年1月先以專責辦公室方式成立，配合平行審查同步上路，目標針對「未滿足醫療需求」的新藥引進速度縮短到一年左右；另一方面，也將爭取預算成立籌設規模達新台幣100億新藥基金，有別於現行健保總額限制方式，用更彈性的預算來納入新藥。

台灣新藥納入健保給付耗時，最長甚至要兩年以上，許多癌友等不到只能自費苦撐，甚至面臨沒錢治療困境，病友團體喊話希望以癌症新藥多元支持基金等方式，讓癌友即時用到救命藥。

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健保署將著手處理新藥、癌症用藥納健保時效問題！石崇良今證實，為了加速新藥給付，規劃從三方向執行，流程面首先會推出「平行審查」，以往的作法採2個階段，先由食藥署審核取得藥證後，再由健保署進行給付進行審查，現在會針對臨床缺口藥物或者突破性新藥，由健保署與食藥署合作同步審查以縮短時間。

其次，為了讓新藥有好的成本效益評估報告，石崇良說，正向行政院爭取預算，規劃比照英國的國家健康照護卓越研究（NICE）以專責單位的方式來專門執行HTA，包含輔導業者提交藥物經濟評估報告，讓審查更順利、快速，後續有些暫時性收載藥物蒐集相關臨床資料，以提供正式健保給付評估，人力規模也將從現行的8人擴大到100人左右。

▲健保署長石崇良與記者說明新藥審查專責單位與新藥基金。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良表示，專責單位初步規劃明年1月1號先成立「專責辦公室」以執行委託模式運作，加上平行審查同步上路，希望這些「未滿足醫療需求藥物」上市到可以納入健保時間可以縮短到1年左右。不過以長遠來看還是要有「專責行政法人」，健保署希望3~4年訂定專法，完成專責單位的成立。

最後則是成立「新藥基金」，石崇良表示，基金有別於現行健保總額限制，是以一個更彈性的預算來收納突破性或者臨床缺口需要的用藥，比照英國經驗暫時性支付，後續觀察臨床使用效果再評估納入健保給付。根據英國NICE的癌藥規模，一年費用約在新台幣百億上下，以此推估專責單位行政費用約要2億預算，初期則先估1億。

石崇良舉例，如健保今年8月納入給付的罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物，注射一劑新台幣4900萬元，一次治療就可以一輩子不發病；至於目前治療口服藥物一年藥費600萬元，得吃一輩子都不能停藥，以台灣人平均健康餘命64歲，基因治療每年花費約80萬元，值得納入給付。

至於哪些藥物可以被納入？限於癌症用藥或者擴大至所有新藥，石崇良表示，會先看預算規模再來評估需求，初步看癌友需求比較迫切，有未滿足的缺口會先考慮。