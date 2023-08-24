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狠女懷疑被劈腿！花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5公分

▲恐怖女友剪斷男友命根。（圖／ETtoday資料照）

▲恐怖女友剪斷男友命根。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／台中報導

彰化溪湖2021年3月30日發生一起驚悚斷根案件！越籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌，竟將5顆4級毒品佐沛眠(安眠藥)磨成粉摻入花雕雞麵讓他吃下肚，再持料理剪剪下其生殖器，並沖入馬桶，害黃男生殖器僅剩1.5公分，導致黃男終身失能。法院審理後，依家庭暴力罪之重傷害案，判馮女5年有期徒刑，全案上訴台中高分院，但仍遭到駁回。

根據判決，這起案件發生在2021年3月30日深夜，當晚7時許黃男表示自己想吃花雕雞麵，馮女一聽便立刻替黃男準備，還在麵中加入安眠藥，等到黃男吃下肚陷入昏睡後，便持剪刀剪下黃男生殖器，隨後跑去超商請店員協助叫計程車去警局自首，全案才因此曝光。

馮女在偵訊時表示，「我懷疑他在外面有女人，他不承認」，並指自己有錄音錄到黃男跟其他女人的對話，「他欺騙我，而且不承認」，她因此大為崩潰，才決定犯下此案。

馮女表示，「我就是很恨，我就想傷害他」，才拿料理用的剪刀把黃男的陰莖剪掉，過程中黃男還曾喊痛，「那時候我很心軟，也想要放開，但我又心痛，因為我聽到錄音的那一段，他想跟那個女生在一起，要拋棄我，要把我趕走，所以我不考慮了」。

檢方事後認為，馮女對犯行已預先有計畫，因此依重傷害罪嫌請法官從重量刑。不過，馮女的辯護律師向法官供稱，馮女隻身來台，歷經多段不順遂的感情，又面對文化、社會差異及語言隔閡，因此患有憂鬱症，又遭被害人感情背叛，歷經本案後更顯鬱鬱寡歡，因此請求法官依刑法第59條規定為被告酌減其刑。

案經法院向衛生福利部草屯療養院勘驗，馮女的犯案動機與感情問題與「一時衝動」有關，與精神症狀的關聯性小，另外法官認為馮女主觀上懷疑男友外遇，仍應理性與其溝通協調改善，卻因心生不滿，用基於報復之心態所為重傷害手段傷害，並非因遭受家暴等父權社會下之結構性壓迫，難認適用刑法第59條。

不過，因馮女自首，經減刑後依家庭暴力罪之重傷害案，判處5年有期徒刑。馮女不服提出上訴，並仍主張她犯案時的精神狀態符合刑法第19條減刑、刑法第59條情堪憫恕減刑，但二審法官認為一審判決並無不妥，予以駁回。全案仍可上訴。

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