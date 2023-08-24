山道紅猴子DenKa「超兇」炸開V領　網紅小商人驚喊：TDLB

▲周荀一身紅色賽車勁裝，相當吸睛。（圖／翻攝自Facebook／周荀/DenKa）



記者崔子柔／綜合報導

網紅周荀（DenKa）擁有F奶的傲人身材，過去因為一張掀衣照，受封「南半球女王」，作風火辣大膽，在網路上享有超高人氣。她近日搭上《山道猴子的一生》話題，穿著一身紅色騎士裝，自嘲是「山道紅猴子」。

周荀昨（23）日晚間在臉書PO出照片，她穿著一整套紅色勁裝，戴著紅手套，外套內則穿了一件V領背心，胸前的整排釦子都被F奶撐開，相當火辣。

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▲周荀穿著火辣賽車裝，藏不住好身材。（圖／翻攝自Facebook／周荀/DenKa）



照片吸引超過5千人按讚，網紅小商人也忍不住留言說「TDLB」（網路用語，太大了吧），不少粉絲則表示，「這猴子有點吸引人吶」、「應該是山道女神才對」、「山道女帝，跟猴子完全沾不上邊」、「扣子沒一顆能扣得上的」。

周荀上周就曾PO出數張身穿黑色低胸小可愛，搭配熱褲的照片，說「覺得自己今天可以去跑北宜或台7乙（公三小）」，當時粉絲們紛紛留言表示，「殿下這套是北宜戰服，台七乙是粉色的」、「直接Cos猴子第二任女友」、「適合北宜，刺青短髮」、「妳這樣~台七乙會有災區的」。

▲▼周荀常PO性感照。（圖／翻攝自Facebook／周荀/DenKa）

