銀行女業務接「密令」爆刷65萬！陪睡VIP客戶30次　驚覺PUA崩潰

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

新北市男子洪魁斈（43歲、詐欺、毒品、性侵等前科）利用網路肉搜台灣各大銀行外勤女業務員，再假扮總行長官PUA女行員，「只要VIP的要求你都得滿足」，其中兩名女行員因誤信「長官密令」，其中一人無償接待洪男，刷卡開銷高達65萬元，另一人慘遭性侵超過30次，事後察覺有異報警，全案才因此曝光。

刑事局偵九大隊統整近期詐騙案件，發現北部有多家知名金融行庫外勤女業務，銀行員遭歹徒騙財騙色，歹徒手法均先假冒總行總經理或處長等高階主管，致電被害人聲稱交付「絕密接待VIP客戶任務」，並開出當月可獲得8-10萬元獎金，若客戶滿意還可以加薪升官，招待客戶期間花費可報公帳等優渥條件。

▲▼洪魁斈假冒總行長官PUA女行員。（圖／記者張君豪翻攝）

然而，警方卻發現，洪男實際上是透過多部電話，一人分飾總行高管和VIP客戶多名角色，欺騙女行員上鉤，其中有一名女行員因誤信「長官密令」，無償接待洪男長達2個月，期間還包含租車、入住老爺、君品、蘊泉莊高檔酒店，購買精品，甚至連戴森吹風機也叫女行員刷卡付錢，開銷高達65萬元，直到女行員刷爆卡無力負擔，想核銷信用卡欠款時，長官和VIP貴客全都失聯，她才驚覺被騙。

另外，另名銀行女業務則是遭殷勤陪伴洪男長達半年，期間遭洪男求歡遭拒，洪男還扮演公司長官下達PUA洗腦指令「只要VIP的要求你都得滿足」，該名女業務無奈陪睡，遭性侵超過30次，後來向總行查證才發現根本沒有「絕密任務」，害她崩潰赴身心科看診，在家人陪伴下才鼓起勇氣報警。

▲▼警方查扣洪男犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）

初步調查，目前遭到同樣手法騙財騙色的女行員至少超過30人，但願意出面指證提告的僅有11人，其中9人坦承遭渣男騙財性侵，刑事局會同北市大同分局、新北市淡水分局報請士林地檢署指揮，8月2日持拘搜兩票到新北市關渡捷運站附近洪男住處將他逮捕歸案，並起獲作案手機8支，名牌吹風機一組。

刑事局指出，因一般銀行員若有申辦信用卡、創開戶數、賣基金金融商品壓力經常透過臉書把自己名片、承辦業務、聯絡方式都上傳網路公開，洪男便透過網路社群平台肉搜選妃，選擇正妹銀行員下手騙財騙色，且洪男行騙被害人的所屬金融行庫會持續變換，讓騙財騙色手法無法在行庫內形成警訊，警方不排除有更多被害人受害，呼籲女銀行員若有類似遭遇可洽刑事局報案指證。洪男到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害，警方調查他最少以上述手法性侵9名女行員。

洪男到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害，警訊後依詐欺、妨害性自主罪嫌移送，士林地檢署審量洪男性侵最少9名女銀行員，且有類似犯行並未悔改惡行重大順利聲押獲准。