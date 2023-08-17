　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀行女業務接「密令」爆刷65萬！陪睡VIP客戶30次　驚覺PUA崩潰

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

新北市男子洪魁斈（43歲、詐欺、毒品、性侵等前科）利用網路肉搜台灣各大銀行外勤女業務員，再假扮總行長官PUA女行員，「只要VIP的要求你都得滿足」，其中兩名女行員因誤信「長官密令」，其中一人無償接待洪男，刷卡開銷高達65萬元，另一人慘遭性侵超過30次，事後察覺有異報警，全案才因此曝光。

刑事局偵九大隊統整近期詐騙案件，發現北部有多家知名金融行庫外勤女業務，銀行員遭歹徒騙財騙色，歹徒手法均先假冒總行總經理或處長等高階主管，致電被害人聲稱交付「絕密接待VIP客戶任務」，並開出當月可獲得8-10萬元獎金，若客戶滿意還可以加薪升官，招待客戶期間花費可報公帳等優渥條件。

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼洪魁斈假冒總行長官PUA女行員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

然而，警方卻發現，洪男實際上是透過多部電話，一人分飾總行高管和VIP客戶多名角色，欺騙女行員上鉤，其中有一名女行員因誤信「長官密令」，無償接待洪男長達2個月，期間還包含租車、入住老爺、君品、蘊泉莊高檔酒店，購買精品，甚至連戴森吹風機也叫女行員刷卡付錢，開銷高達65萬元，直到女行員刷爆卡無力負擔，想核銷信用卡欠款時，長官和VIP貴客全都失聯，她才驚覺被騙。

另外，另名銀行女業務則是遭殷勤陪伴洪男長達半年，期間遭洪男求歡遭拒，洪男還扮演公司長官下達PUA洗腦指令「只要VIP的要求你都得滿足」，該名女業務無奈陪睡，遭性侵超過30次，後來向總行查證才發現根本沒有「絕密任務」，害她崩潰赴身心科看診，在家人陪伴下才鼓起勇氣報警。

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼警方查扣洪男犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵9名女銀行員遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

初步調查，目前遭到同樣手法騙財騙色的女行員至少超過30人，但願意出面指證提告的僅有11人，其中9人坦承遭渣男騙財性侵，刑事局會同北市大同分局、新北市淡水分局報請士林地檢署指揮，8月2日持拘搜兩票到新北市關渡捷運站附近洪男住處將他逮捕歸案，並起獲作案手機8支，名牌吹風機一組。

刑事局指出，因一般銀行員若有申辦信用卡、創開戶數、賣基金金融商品壓力經常透過臉書把自己名片、承辦業務、聯絡方式都上傳網路公開，洪男便透過網路社群平台肉搜選妃，選擇正妹銀行員下手騙財騙色，且洪男行騙被害人的所屬金融行庫會持續變換，讓騙財騙色手法無法在行庫內形成警訊，警方不排除有更多被害人受害，呼籲女銀行員若有類似遭遇可洽刑事局報案指證。洪男到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害，警方調查他最少以上述手法性侵9名女行員。

洪男到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害，警訊後依詐欺、妨害性自主罪嫌移送，士林地檢署審量洪男性侵最少9名女銀行員，且有類似犯行並未悔改惡行重大順利聲押獲准。

ET快訊
女業務接「長官密令」陪VIP睡30次！　真相崩潰
陰經龍狠殺女友判15年！　遭監獄拒收原因曝光
不只群創！某大廠員工「激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧
騎士嵌進車尾「下半身消失」　引擎蓋上CPR畫面曝
快訊／遭灌臉書：我的豪雨假呢？　陳其邁回應了
夫妻遭「埋針放血」1慘死！　護理妻救回被法辦
快訊／桃園小心！　中壢、八德淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假投資詐熟女140萬...大叔車手裝可憐　警打臉：這是第二次了

前棒球國手陰經龍狠殺女友！一刀捅破心臟　遭監獄拒收原因曝光

銀行女業務接「密令」爆刷65萬！陪睡VIP客戶30次　驚覺PUA崩潰

「埋針放血」血袋重1.95kg！夫妻倒房內1人慘死　她被救回遭送辦

台南議員施余興望被控賄選無罪　法官：是幹部車馬費非賄款

新竹騎士嵌進貨車尾「下半身消失」　躺引擎蓋CPR...搶救畫面曝光

連騙3次！匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工買虛擬幣...被詐30萬　

護理妻「埋針放血」裝血袋！夫遺體腐敗　她被救回1原因遭法辦

驚悚片！騎士遭撞「嵌入」貨車車尾慘死　目擊者狂喊：黏住了

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

假投資詐熟女140萬...大叔車手裝可憐　警打臉：這是第二次了

前棒球國手陰經龍狠殺女友！一刀捅破心臟　遭監獄拒收原因曝光

銀行女業務接「密令」爆刷65萬！陪睡VIP客戶30次　驚覺PUA崩潰

「埋針放血」血袋重1.95kg！夫妻倒房內1人慘死　她被救回遭送辦

台南議員施余興望被控賄選無罪　法官：是幹部車馬費非賄款

新竹騎士嵌進貨車尾「下半身消失」　躺引擎蓋CPR...搶救畫面曝光

連騙3次！匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工買虛擬幣...被詐30萬　

護理妻「埋針放血」裝血袋！夫遺體腐敗　她被救回1原因遭法辦

驚悚片！騎士遭撞「嵌入」貨車車尾慘死　目擊者狂喊：黏住了

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

跨平台MMORPG大作 　《奧丁：神叛》 全新祭司轉職「吟遊詩人」登場

台版永續揭露準則！2026年119家上市櫃先行　4大利多搶先看

小奶貓鑽大卡車底！勇男出手「輪胎旁搶命」　驚險救援結局惹鼻酸

U18世青中華隊20日選出最終20人名單　有7人加盟職棒

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友慫恿：一堆人沒繳

陶樂絲教育學苑參訪南消大橋特搜分隊　宣導防火避難逃生知識！

阿嬤在切甜不辣　身後出現一抹「鬼祟白影」：分本汪吃一口啦！

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

《山道猴子》真人版超商女友還有她！NanaQ曬對比照網驚呼：有像

暴風吸食！阿金臉貼鐵盆「狂嗑碗內飼料」沒停過　把拔扶碗怕噴飛

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

高雄水淹超過膝蓋！　陳其邁臉書被灌爆：豪雨假呢

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

男蟲扮總行處長+VIP　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

即／雨彈炸高雄　交通打結畫面曝

台大實驗室起火畫面曝！受傷學生增至9人

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

139線死亡彎道連奪2命　這隻「山道猴」都一起飆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

女星錄一半「突跌地淚崩」！

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面