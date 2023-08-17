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連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

我們想讓你知道…

鬼門總有些常理無法解釋的事情，呂秋遠分享多年前客戶的故事，人妻因連續擲出18聖筊，篤定丈夫外遇。（示意圖，Photo AC）

▲鬼門總有些常理無法解釋的事情，呂秋遠分享多年前客戶的故事，人妻因連續擲出18聖筊，篤定丈夫外遇。（示意圖，Photo AC）

圖文／鏡週刊

農曆7月鬼門開，或多或少會碰上一些常理無法解釋的事。經常評論時事、分享客戶故事的呂秋遠律師16日在臉書透露，多年前有位女客戶上門哭訴，說在廟裡連擲18聖筊，因此篤定丈夫外遇，連他聽完也覺得毛毛的。眼看婚姻諮商變成玄學難題，呂秋遠只好耐心開導，最後成功挽回客戶的婚姻。

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該名客戶當時來到事務所詢問離婚問題，鐵口直斷認枕邊人出軌，呂秋遠根據經驗，馬上詢問對方老公是否出現3種外遇特徵，分別為「下班幾點回家？」「薪水都怎麼處理？」「手機有無設密碼讓老婆隨時查看？」結果得知客戶老公是個單純的公務員，下班準時回家，假日會花時間陪妻女，薪水也固定上繳，更是個幾乎不用手機的原始人，外遇可能性極低，讓呂秋遠鬆了一口氣。

沒想到呂秋遠才剛說完，客戶卻放聲大哭，喊著「就是這樣我才傷心，他肯定有外遇，而我竟然查不出來！」一問之下才知道，她在廟裡拜拜時，問了神明丈夫有沒有外遇，竟連續擲出18個聖筊，便篤定丈夫有了小三。更扯的是，客戶事後也帶老公去廟裡擲筊，又連續10次出現聖筊，加上那時正值鬼月，呂秋遠聽完也感到毛骨悚然。

好在呂秋遠耐心開導，告訴客戶選錯時間進到廟裡，因為小廟在鬼月會有孤魂野鬼靠近，肯定是小鬼想破壞她的婚姻，建議改去行天宮或指南宮，神明的答覆就不會出錯。呂秋遠還要客戶保證會去諮商或看精神科門診，並向丈夫道歉，還承諾她若丈夫真的有外遇，願意免費幫忙打離婚官司。

最後客戶的婚姻得以維繫，也成為呂秋遠開了處理家事案件的契機，如今再回顧這個無法解釋的故事，他不禁有感而發「鬼月，也是會有很多好事發生的，畢竟很多時候，人比鬼恐怖多了。」

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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