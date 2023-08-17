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路邊沒線停車也被罰！苗栗市民哀哀叫　「這原因」讓警方頻開單

▲▼王姓民眾在沒畫邊線的祥發街路邊停車20年，第一次接到違停罰單，相當錯愕。（圖／記者蔡文淵攝）

▲王姓民眾在沒畫邊線的祥發街路邊停車20年，第一次接到違停罰單，相當錯愕。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市有不少街道、巷道因中間分向為雙黃線，因為路幅不寬，即便沒有路邊線，路邊停車都屬違停，警方近期接獲密集檢舉，開出58張罰單，居民哀號遍野。苗栗警分局說明表示，無論有無路面邊線，若占用車道停車，造成車道限縮導致車輛通過時須跨越對向車道，就不可在該處停車。

最近這段時間，祥發街及附近自治路381巷的民眾，有許多人都接到違停罰單，住在祥發街的王姓居民表示，在沒畫邊線的路邊停車已20年，第一次收違停罰單，覺得相當錯愕，接到紅單也只能摸著鼻子，乖乖把900元罰鍰繳清。

▲▼王姓民眾在沒畫邊線的祥發街路邊停車20年，第一次接到違停罰單，相當錯愕。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼王姓民眾在沒畫邊線的祥發街路邊停車20年，第一次接到違停罰單，相當錯愕。（圖／記者蔡文淵攝）

苗栗警方表示，苗栗市文華國小附近的祥發街、文峰街週邊近期有民眾報案稱車輛占用車道違規停車，警方到場後依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款：在顯有妨礙其他人、車通行處所停車予以逕行舉發，從7月份迄今計已經告發58件，處罰新臺幣6,00以上1,200元以下罰鍰。

一般居民的認知，道路路邊只要沒有畫紅線、黃線都可以路邊停車，甚至晚間還開放黃線停車，過去都沒有問題，現在變成違規停車，民眾紛紛質疑是陷阱。

▲▼王姓民眾在沒畫邊線的祥發街路邊停車20年，第一次接到違停罰單，相當錯愕。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗市自治路25巷日前將路中心雙黃線刨除改畫黃色虛線，避免民眾路邊違停爭議。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗市自治路25巷日前將路中心雙黃線刨除改畫黃色虛線，避免民眾路邊違停爭議。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗市自治路25巷日前將路中心雙黃線刨除改畫黃色虛線，避免民眾路邊違停爭議。（圖／記者蔡文淵攝）

苗栗市公所也接獲不少居民陳情，最近把自治路52巷的雙黃線刨除，改為黃虛線，避免道交條例第56條第1項第5款的爭議。後續也將評估道路配置、線行彎道、坡度、車流量、肇事頻率及政府預算等因素，持續修改街、巷道標線，以符合實際需求。

苗栗警分局呼籲民眾，無論有無路面邊線，占用車道停車將造成車道限縮，致車輛通過時（尤其大型車）無可避免跨越至對向車道之情形，請勿任意停車影響交通安全及秩序，避免受罰得不償失。

▲▼苗栗警分局呼籲民眾，無論有無路面邊線，占用車道停車將造成車道限縮，影響交通安全及秩序。（圖／警方提供）

▲苗栗警分局呼籲民眾，無論有無路面邊線，占用車道停車將造成車道限縮，影響交通安全及秩序。（圖／警方提供）

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