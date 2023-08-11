世新傑出校友影響力深遠！中將陳育琳、監製李烈綻放精彩女力

▲ 世新大學傑出校友、陸軍司令部政戰主任陳育琳中將（中）。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

世新大學傑出校友遍布學術研究、傳播媒體、文藝體育、社會服務、工商科技等多元領域，擁有傑出成就也能提攜後進，在各大產業的卓越表現有目共睹。台灣首位女性中將陳育琳與金獎監製李烈，各自在專業領域綻放光彩，始終是各界關注「嬌」點。據媒體報導，陸軍政戰主任陳育琳可望在10月升任政戰局長，李烈則是剛獲得「500Young」的肯定，而她們都曾在世新大學的翠谷校園中，領略暢所欲言的自由學風與手腦並用的特色教學，奠定步入職場的穩固基石。

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▲ 陳育琳為台灣首位女性中將。（圖／記者李毓康攝）

陳育琳是國軍唯一女性中將，她的軍旅生涯，一路都是女性軍官的開路先鋒，曾創下多次第一，包括國軍第一名外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一名軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一名政戰學院女性院長、第一名政戰局女性副局長、第一名軍種司令部女性政戰主任，及第一名女中將，可謂女中豪傑最佳代表。媒體分析，國防部政戰局長楊安將於10月屆齡退伍，有望由陳育琳接任，到時她將成為黃埔建軍以來首位女性政戰局長，堪稱女性將領職位「天花板」。

▲ 陳育琳（右三）時常回母校世新大學與系上師長及學弟妹交流打氣（資料照，世新大學提供）

獲頒第五屆世新大學傑出校友的陳育琳，畢業於行政管理學系碩士班，受軍方推崇，心思細膩、能有效化解危機且工作表現備受上級肯定。陳育琳也謙虛表示，沒有世新行管的栽培，哪來我現在的小小成績呢？將全力以赴面對職務，必不辜負大家對她的期待。對於校友的傑出表現，行管系主任方凱弘感到與有榮焉，他表示，陳育琳兼顧工作與學業，對系上活動也積極參與，而在世新學習到的政府管理政策發展等專業知識，讓她在軍中打下良好基礎，展現了世新「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色。

▲ 金獎監製李烈的電影公司「一種態度」近期推出新作品（資料照，世新大學提供）

同樣以女性之力，屢將個人或事業成就推向新高的世新校友還有她，從玉女紅星一路轉型為成功製片的李烈。她在就讀世新五專編輯採訪科時，就已受到校內外各界極大關注，更是許多同期校友回憶校園生活時的一道美麗風景。由李烈監製及製片的電影作品，不僅票房頻頻創下破億佳績、成功帶動國片市場，更獲國內外多個重要獎項肯定，也讓她接連獲得金馬獎年度台灣傑出電影工作者、總統文化獎等殊榮。

身為第四屆世新大學傑出校友得獎人的李烈，日前在質感青年媒體《500輯》籌辦的新穎獎項「500Young」中，以「百變星勢力」的領路人獎，與「百變星勢力」得主演員王淨一同接受頒獎。李烈致詞時充滿感激地提到，自己投身電影以來，一直與很多年輕人合作，「我得到的，比付出的還多。」持續指引年輕電影人的她，也曾鼓勵世新學弟妹「做就對了！」不論在幕前、幕後，只有不斷精進、學得更多，做好傳承與教育，才能讓生活與產業變得更加精采閃耀。

▲ 世新大學傑出校友李烈近日獲得「500Young」的領路人獎。（圖／500輯攝影團隊，世新大學提供）