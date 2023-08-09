135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署「大凸槌」要賠74萬

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署宜蘭分署追繳陳姓男子所欠1.8萬元交通罰鍰，2020年拍賣陳男名下基隆市1間3層樓透天厝，林姓女子以135萬餘元購買並過戶，預定以210萬元轉售，但陳男投訴查封與拍賣過程有瑕疵、監察院介入調查，宜蘭分署撤銷拍定結果退款，林女不服，提告求償，台北高等行政法院審結，認定宜蘭分署違法侵害林女財產權，今判決應賠償林女喪失轉售該屋可預期利益74萬餘元，可上訴。

本案源於家住基隆的陳男有多次欠繳稅、費與罰鍰紀錄，宜蘭分署強制執行其中1筆1萬8000元交通罰鍰欠款，2018年4月查封陳男名下基隆市1間3層樓透天厝，因陳男屢未到案處理，宜蘭分署辦理該屋估價程序並公開拍賣，林女於2020年1月6日以135萬5400元得標，付清價款後於同年3月26日過戶完畢。

該屋當時仍由陳母等家人居住，被法拍後頓時流離失所，陳男這時出面聲稱長期在外地工作，加上母親不識字，全家人都不知這間祖厝已被查封甚至法拍，他質疑宜蘭分署強制執行程序違法，經法律學者協助聲明異議並奔走求助，監察院介入調查，要求行政執行署說明本案有無違反比例原則情形。

宜蘭分署起初堅稱依法執行，已具體審酌陳男利益、力求均衡，並無過當情形，但不久就態度急轉彎，不僅受理陳男的聲明異議，更於同年（2020年）5月15日，以該屋拍賣公告出現法律上無效事由為名，撤銷陳男祖厝的拍定處分，並命基隆市地政事務所撤銷林女已辦妥的過戶登記，回復該屋被查封的狀態。

當年此事引起輿論關注，陳男和家人最終保住時值約250萬元的祖厝、歡聲雷動，受訪感動地說：「比中樂透還高興！」但林女氣炸，自認依法購買法拍屋、已經成交並過戶，居然成為泡影，她提起訴願並聲請停止執行宜蘭分署撤銷該屋拍定處分，都被駁回，憤而提起本件行政訴訟向宜蘭分署求償。

台北高等行政法院審理認為，行政執行目的是具體實現國家公權力，為維護人民對行政執行制度的信賴與法律秩序安定性，《行政執行法》規定僅能在執行程序終結前才可聲明異議，以本案不動產拍賣程序為例，一旦拍定人繳足價金、領得執行機關核發權利移轉證書時，執行程序即告終結，義務人與利害關係人均不得再聲明異議，「也不容許行政執行機關再行撤銷拍定」。

法官指出，《行政程序法》的規定，是避免對公益產生重大危害，若執行程序有爭議，須依循權利性質，另尋求司法救濟，而宜蘭分署竟然自行撤銷本案房屋的拍定處分，甚至在欠缺法源依據的情況下，命地政事務所撤銷林女已辦妥的過戶登記，「恣意剝奪原告財產權，確屬違法」，已符合《國家賠償法》所定國賠要件。

法官查明林女取得本案陳男祖厝不動產所有權後，已和他人議定用210萬元轉賣，並已收取定金，宜蘭分署雖退還林女拍賣款項，但林女因本案喪失轉售不動產所可預期的利益74萬4600元，法官今判宜蘭分署須全額賠償，並以年息5%加計2020年8月至今的利息，可上訴。