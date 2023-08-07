保時捷911GT3法拍！各路人馬競標　1028萬落槌成交

▲紅色的保時捷911GT3法拍競標以1028萬拍出。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署先前偵辦虛擬貨幣洗錢案時，查扣犯罪集團所擁有的保時捷911GT3超跑和Cayenne百萬休旅車，雄檢今（7）日上午舉行法拍會，起標價800萬的911GT3經過各路人馬的追價，最後以1028萬元落槌拍出，Cayenne雖然沒那麼熱門，但仍以481萬元拍出。

雄檢在洗錢犯罪集團查扣的多輛名車和數量驚人的名牌包和高級手錶，其中就以今天拍賣的911GT3最受矚目，根據保時捷的官網，2023年式的911GT3定價為1028萬多元，據指出，如果這輛車加上選配價格更是要翻兩番，而且市場候車期可能長達2年，是愛車玩家的夢幻超跑名單。

▲紅色的保時捷911GT3法拍競標以1028萬拍出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今日的法拍會上午9點半在高雄地檢署2樓舉行，吸引了30多組人馬前來競標，由於無法察看車內情況，因此有意競標者只能從外觀去判斷，而且2部車沒有出廠證明，只有1把鑰匙，但仍然擋不住競標者的熱情。

據了解，今日遭拍賣的保時捷911GT3僅1年車齡、里程數只有跑581公里，幾乎是準新車的標準，而檢方請專業公正第三方單位訂出的起標價為800萬元，以每次10萬元喊加價，競爭激烈，最後只剩2組人馬競標，結果以1028萬元落槌拍出。

而隨後登場的Cayenne休旅車則因市場上可見度相當高，起標價480萬元，最後僅以比底標多1萬元的481萬元拍出。