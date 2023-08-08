火花狂噴影片曝！台北榮總旁電箱連環爆　台電估今晚12點修復

記者戴若涵／台北報導

台北市北投區石牌路二段一處電箱，8日下午5時許突然起火，造成石牌路一帶大停電！稍早事發畫面曝光，只聽聞接連十多聲的連環爆炸聲不斷傳出，而地點就在消防局旁邊，消防人員趕緊進行灌救，5時40分許已將火勢熄滅，詳細起火原因仍待調查。

針對這起事件，台電回應，8日傍晚5時15分因發生饋線事故，導致台北市北投區石牌路二段一帶共94戶停電。台電獲報後立即派員至現場查修，現刻正搶修當中，目前沒有再爆炸疑慮，台電預計搶修到晚間12時。

▲台北榮總旁電箱爆炸。（圖／突發中心攝）