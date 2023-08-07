再5分鐘到家！男大生慘遭賓士貴婦撞死　她堅喊「有守法」被警打臉

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市大安區仁愛路四段、復興南路路口6日晚間發生一起死亡車禍！一輛賓士未依號誌左轉，導致直行機車不慎撞上，22歲張姓男大生頭部重創身亡。據了解，賓士女駕駛事後喊冤，稱當時有等到左轉綠燈亮起後才行駛，但警方調閱監視器、行車紀錄器發現，號誌燈根本還沒亮，女駕駛明顯違規，讓22歲男大生在距離離家僅剩5分鐘的距離，卻再也回不了家。

這起案件發生在6日深夜，張男打工下班騎車回家，而67歲的劉女則開著黑色賓士CLS350返家，但沒想到雙方路口發生碰撞，張男倒地後因頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。而經查，雙方住家均離事故地點不到5分鐘的距離，但沒想到張男卻因此喪命，再也回不了家。

▲▼劉女（下圖右）開賓士左轉，遭直行機車猛撞，騎士倒地頭部重創身亡（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，蔡女事後堅稱，有等到路口左轉綠燈亮起後才行駛，但警方調閱監視器、行車紀錄器發現，她根本沒有等到左轉綠燈亮，明顯違反道路交通管理處罰條例：未依號誌規定行駛。

大安分局表示，全案依過失致死罪偵辦，提醒汽車駕駛人轉彎時，如不依標誌、標線、號誌指示，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。