看太多A片「真的會影響勃起」！最美性學博士曝2關鍵

▲許藍方表示，若A片看太多，可能真的會影響勃起功能。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者柯振中／綜合報導

如果沒有伴侶，許多人會透過觀看AV影片來抒發生理需求。不過，「最美性學博士」許藍方近日表示，若A片看太多「真的會影響勃起」，並且解釋了背後的2個可能成因。

許藍方近日在YouTube發布影片，談論「A片看太多是否會影響勃起」的問題，開門見山就給出答案，「這個答案是會唷，但是並不是每一個人。」

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至於可能的成因是什麼？許藍方表示，若沒有正確的性知識，有些男性可能會擔憂自己的表現，無法像A片劇情裡面那麼好，或是已經預設立場，想做出A片裡面的效果，卻發現自己做不出來，進而有太多煩惱、影響勃起功能。

▲許藍方表示，若能明確將A片定位成性興奮來源、看片當成助興，當然不會影響勃起功能。（示意圖／記者李佳蓉攝）



而第二項可能的原因，就是在性愛的過程中，男生會不由自主將動作拿來與A片片段做比較，發現自己與女伴的反應跟A片裡不同，進而導致分心、沒辦法維持住。

許藍方提到，若是能夠明確將A片定位為性興奮來源，觀看影片是為了能夠順利完成性關係，這樣當然不會有影響。許藍方指出，影響勃起的前提在於「你不知道A片只是一個性刺激的來源」，因為將A片當成教材、範本，這些誤解、迷思才會導致勃起受到影響。

最後，許藍方補充，A片有存在的必要，但存在的目的是為了性刺激，而非當成性教材、讓觀看者來學習性技巧，真的想要學習性技巧，還是與女伴多多磨合、溝通，才能找到最合拍的方式。