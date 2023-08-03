樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

▲樂陞科技董事長許金龍交保首日前往派出所報到。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社

樂陞公開收購案失敗，投保中心另替近2萬名投資人向百尺竿頭公司、許金龍等人求償。台北地方法院日前判決許金龍、百尺竿頭公司等人應賠償新台幣53億多元。全案可上訴。

此外，樂陞前獨立董事陳文茜、尹啟銘、李永萍，及樂陞前代理董事長李柏衡、前財務長謝東波，及負責財報的安永會計師事務所、康和綜合證券公司，均獲判免賠。

全案起於，樂陞前董事長許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占等罪。

刑事部分，一審北院將許金龍判刑18年，併科罰金1億元；二審台灣高等法院改判12年，併科罰金1億元遭撤銷發回；高院更一審改判10年，併科罰金6000萬元，未扣案犯罪所得12億多元沒收，全案上訴由最高法院審理中。

本案民事訴訟緣於，投保中心先替近2萬名投資人向百尺竿頭公司等人求償46億多元，北院於106年判投保中心勝訴，因無人上訴而確定；投保中心又於108年向許金龍、陳文茜、李永萍、尹啟銘、百尺竿頭公司等人求償，北院歷時6年審理並作出一審判決。

北院判決指出，就公開併購案部分，許金龍、中國籍金主王佶（通緝中）、百尺竿頭公司及日籍負責人樫埜由昭（通緝中）、樂陞財務顧問林宗漢（通緝中）須連帶賠償22億4597萬8459元，其中829萬9838元部分，由百尺竿頭公司及樫埜由昭、林宗漢負責。

判決指出，就操縱股價部分，許金龍須與友人鄭鵬基、股市作手楊博智連帶賠償28億4472萬8884元，其中鄭鵬基、楊博智分別負責1億7601萬258元、1955萬9884元。全案可上訴。