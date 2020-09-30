昨籌足2500萬與人保！　許金龍交保首日07：52蘭雅派出所報到

▲樂陞科技董事長許金龍交保首日前往派出所報到。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，爆發違約不交割案件，二審遭判刑12年，許金龍原本籌足2億保金獲釋。但因提供保金的姊夫要求退回保金，許金龍於去年底再遭羈押。他於日前聲請降低現金保為2500萬、人保1億7500萬，高院29日裁准，並決定讓他具保停止羈押，限制出境、出海、住居，並定期向警局報到。今（30日）是許金龍交保首日，許一早7時52分也依規定現身蘭雅派出所報到。