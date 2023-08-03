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打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

▲監察院糾正陸軍官校。（示意圖／記者李毓康攝）

▲監察院糾正陸軍官校。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍官校2020年發生2位學弟在宿舍浴室壓著1名學長洗澡，過程中3人全裸，學弟拍打學長屁股、熱水澆淋其身體，而影片於2022年在網路流傳。監委王幼玲、紀惠容認為該案有性霸凌之嫌而介入調查，發現陸軍官校未依規定通報，並交由性平會調查處理，且未促使該則網傳影片下架，處理程序涉有違失。監察院通過上述兩位監委的調查報告，糾正陸軍官校。

監察院3日表示，陸軍官校2020年10月7日晚間，2名學弟壓著學長於浴室洗澡，過程中3人全裸，2名學弟並拍打學長屁股、熱水澆淋其身體的疑似性霸凌行為，經王幼玲、紀惠容調查，發現陸軍官校處理本案未依規定通報，並交由性平會調查處理，顯未詳查事發經過，且未提供事件學生輔導協助，懲處令送達亦不符程序，又造成當事人二度傷害，相關調查及處理程序涉有違失。對此，監察院外交及國防委員會通過調查報告，糾正陸軍官校。

糾正案文指出，該事件疑似發生不當肢體接觸，而且全裸影片被上傳網路，已涉及「透過語言、肢體或其他暴力，對於他人性別特徵進行貶抑、攻擊」的疑似性霸凌行為，屬經媒體報導的校園性平事件，視同檢舉，應主動交由學校所設的性平會調查處理，惟陸軍官校卻未依「軍事學校預備學校校園性侵害性騷擾或性霸凌處理要點」第18點及第24點規定，將案件向上級機關及地方政府社政機關通報，且未將案件交由性平會調查處理，核有不當。

王幼玲、紀惠容說，本事件牽涉至少3名當事學生及多名圍觀學生，惟陸軍官校僅視為內部員生管理議題，以當時學生都已離開學校為由，只訪談了3名學生，未將訪談經過做成紀錄也未查明上傳私密影片者，顯未詳查本案，又以影響校譽為由，依「學校學（員）生獎懲實施規定」懲處7名學生，被慶生的學長也被記大過處分，無疑是二度傷害，事後懲處令送達不符程序，顯未落實本案的調查及未積極維護被害學生權益，國防部（陸軍司令部、參謀本部人事參謀次長室）未善盡督導陸軍官校處理本案之責。

調查報告也指出，本案陸軍官校學生涉及疑似性霸凌性騷擾全裸影片時長約1分47秒，事發迄今逾2年半期間仍於網路公開流傳散布，陸軍官校竟毫無任何作為促使下架，未落實維護學生權益；錄影上傳並群聚圍觀等情，凸顯學生無視於軍事學校資訊安全及傳染病防治規定，陸軍官校主管人員巡管及教育輔導密度不足，未能即時掌握學生作息紀律予以制止導正，致國軍人員形象受損，核有疏失。

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