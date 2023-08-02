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俄國無人機再襲基輔與多瑙河港口　基礎建設毀損

▲▼俄羅斯無人機襲擊敖德薩（Odesa）港口基礎設施。（圖／路透）

▲俄羅斯無人機襲擊敖德薩（Odesa）港口基礎設施。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯無人機破壞了烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）多瑙河的港口基礎建設，並從多個方向襲擊首都基輔（Kyiv）。

法新社報導，烏軍表示已擊退伊朗製的見證者-136型（Shahed-136）無人機，這些無人機從亞速海（Sea of Azov）出動，穿過黑海，目標為敖德薩州。

烏克蘭南部軍區指揮部在Telegram發文說：「敵軍目標明顯為這個地區的港口及工業基礎建設。防空部隊不停歇地應處將近3小時。」

敖德薩州首長基佩爾（Oleg Kiper）表示，這場襲擊毀損了港口基礎設施，並補充目前沒有造成任何傷亡。

基佩爾說：「這場攻擊導致敖德薩州港口設備及工業基礎設施起火、一部升降機受損。」

烏克蘭檢察總長辦公室也發聲明表示，今天凌晨，「俄羅斯武裝部隊對敖德薩發動無人機攻擊」，「敵人攻擊港口設施，以及多瑙河（Danube）的工業基礎建設」。

檢方指出，這波攻擊導致一部穀物升降機、穀倉、倉庫受損或被毀。

羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）表示，俄羅斯多次攻擊烏克蘭在多瑙河的基礎設施，「令人無法接受」，並指控這些攻擊構成「戰爭罪」。羅馬尼亞與烏克蘭南端以多瑙河相隔。

莫斯科當局自從上個月退出允許烏克蘭在戰爭下出口的黑海穀物協議以來，便持續攻擊敖德薩市與敖德薩州。敖德薩市是黑海海岸一座有著數百年歷史的城市，也是烏克蘭的主要港口。

這個標誌性的穀物協議允許約3300萬公噸的穀物離開烏克蘭港口。

從前較鮮為人知的敖德薩州伊斯梅爾港（Izmail）、雷尼港（Reni）如今對全球糧食供給至關重要，並且正努力處理所有穀物，面臨巨大的瓶頸。

多瑙河伊斯梅爾港現今為出口烏克蘭農產品的主要路線，但這些港口也成為目標，俄軍7月24日以無人機襲擊港口城市雷尼。

上週，基輔當局軍方發言人表示，基輔缺乏防禦手段來抵禦俄軍對於穀物基礎建設的攻擊，「幾乎所有」烏克蘭港口都遭到俄軍封鎖。

基輔市軍政機關今天稍早表示，在首都基輔的一次夜間襲擊中，有10來架俄國無人機遭擊落。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）說：「成群的無人機從多個方向同時進入基輔。然而，所有的空中目標—超過10架無人航空載具（UAVs）—都被空軍和防空網及時偵測到並摧毀。」

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