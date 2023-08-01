卡努將滯留打轉　最新各國路徑曝

▲卡努持續增強中。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

卡努未來將滯留打轉！氣象專家吳德榮表示，周三至周五受卡努颱風外圍環流影響，周三迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，周四、周五雨勢加大。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱卡努持續增強中，受副熱帶高壓導引，周三晨中心通過琉球南方海面，向西北西續朝東海前進；之後其北方的高壓減弱，卡努移速減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓取代，逐漸向東北迴轉。

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▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮指出，由於北方高壓的減弱及南方高壓的增強，各國模式模擬皆有時間及強度的差異，致使預測路徑的不確定大幅擴大；不過，颱風路徑的差異，對西南季風型態的建立影響並不大，故未來一周除關注卡努接近台灣的程度，也要提防西南季風帶來的降雨。



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地多雲時晴，由於卡努外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，但局部地區仍偶有局部短暫陣雨的機率；晚起北台灣受颱風外圍雲系影響，轉有局部陣雨。



吳德榮表示，周三至周五受卡努颱風外圍環流影響，周三迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，周四、周五雨勢加大；此外，周五起至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），並形成連日多雨的條件，應持續注意最新模式的調整。

▼卡努未來將大轉彎。（圖／氣象局）

