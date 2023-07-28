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拉法葉艦佣金案！檢追回汪傳浦海外資產　孳息135億裁定沒收

▲▼康定級巡防艦,西寧艦,PFG-1203,拉法葉巡防艦,拉法葉艦,中華民國海軍,國防,軍購,反潛。（圖／記者李毓康攝）

▲拉法葉艦案中，裁准沒收4億美元。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

拉法葉艦案關鍵軍火商汪傳浦，其妻兒在瑞士銀行與海外公司帳戶中的4億餘元美金資產，最高法院日前審理後裁准扣押，孳息部分撤銷發回。高院更二審今(28日)裁定，准許檢察官聲請沒收孳息4億2958萬8279.18美元（約新台幣135億元）。可抗告。

拉法葉艦案的關鍵軍火商汪傳浦，已於2015年1月20日病逝於英國倫敦。而我國刑法沒收新制於2016年7月1日上路，當時的特偵組隨即向台北地方法院提出聲請，要求單獨宣告沒收被告汪傳浦妻子葉秀貞、4名子女及他們設立的3家公司，包含本金及利息，共計9億6975萬餘美元（約新台幣300億元）。

▲▼軍火商汪傳浦(左，已歿)和妻子葉秀貞因拉法葉傭金弊案遭通緝。（圖／翻攝調查局網站）

▲汪傳浦(左，已歿)和妻子葉秀貞。（圖／翻攝調查局網站）

一審法院審理後，2017年7月間首度裁准沒收9億14萬餘美元（約新台幣273億元）。案經抗告，二審於2018年11月間作出裁定，裁准金額再加碼，總計准許高達9億5332萬餘美元（約新台幣286億元）。案件再抗告，最高法院准許本金3億多美金的部分，另外本金1億多美元，以及全部本金孳息的4億多美元部分，則發回高等法院更為裁定。

高院更一審於2021年裁定，高院准許檢察官沒收本息高達5億2,074萬8,645.83美元（約新台幣156億元），其中的4億8,719萬2,808.72美元自2017年起計算孳息。更審裁定做出後，汪家人與檢方均提出抗告。

不過檢方調查本案時，發現汪家人在瑞士銀行與海外公司帳戶中，有高達4億餘元美金，檢方先行聲請扣押。一二審法院均裁准，汪家人不滿，認為扣押應該是偵查中檢方才能發動而向最高法院提出抗告。但最高法院審理後，認為扣押僅為定暫時狀態而已，不允許這筆資金流動，與沒收的法律效果不同，因此駁回汪家人聲請。

孳息部分，高院更二審今天裁定，准許檢察官聲請沒收追徵孳息4億2958萬8279.18美元，及各扣押帳戶最後現值至執行日為止所產生的孳息。可抗告。

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